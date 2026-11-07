حريق هائل يلتهم لانشًا سياحيًا بالكامل أمام كورنيش الغردقة.. والماس الكهربائي وراء اشتعال النيران

اندلع حريق هائل في لانش سياحي أمام كورنيش منطقة مارت بمدينة الغردقة، اليوم السبت، إثر ماس كهربائي بغرفة الماكينات والمحركات، ما أدى إلى اشتعال النيران وانتشارها سريعًا في أجزاء المركب، حتى التهمت جسمه بالكامل.

وساعدت سرعة الرياح على زيادة انتشار ألسنة اللهب، فيما لم تتمكن جهود السيطرة من إنقاذ المركب، الذي أتت النيران على كامل جسمه.

غرفة عمليات المحافظة تتابع الحادث

وتابعت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر تطورات الحريق، وسط تحركات للتعامل مع الواقعة، وأكدت المعلومات الأولية أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي ضحايا.

ولا تزال تفاصيل الواقعة قيد المتابعة.