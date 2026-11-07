التحفظ على حفار مخالف في جنوب الغردقة.. أعمال توصيل مياه دون ترخيص في شارع الكهف

تحركت الأجهزة التنفيذية بحي جنوب الغردقة لوقف أعمال حفر مخالفة بمنطقة آخر شارع الكهف، بعد رصد استخدام حفار في تنفيذ أعمال لتوصيل المياه دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، حيث جرى التحفظ على المعدة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

حملة ميدانية لضبط الأعمال المخالفة

وجاءت الواقعة خلال أعمال المتابعة الميدانية التي ينفذها الحي، برئاسة أيمن محمود سلطان، لرصد التجاوزات والتعامل الفوري معها، في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، بتطبيق القانون على الأعمال التي تتم دون موافقات رسمية.

لا تهاون مع الحفر دون تصريح

وكان رئيس حي جنوب الغردقة قد وجه مساعد رئيس الحي وإدارة المتابعة الميدانية بتكثيف المرور الميداني، ورصد أي أعمال مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المسؤولين عنها.

وأكد الحي استمرار حملات المتابعة للتصدي للتجاوزات، والحفاظ على البنية التحتية والمرافق العامة، ومنع تنفيذ أعمال الحفر أو توصيل الخدمات دون الحصول على التصاريح اللازمة، بما يسهم في الحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري بمدينة الغردقة.