قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر
موعد مرتبات نوفمبر.. هل يحصل كل معلم على 4000 جنيه زيادة بعد قرار رئيس الوزراء؟
كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور
حصاد حسام حسن مع منتخب مصر.. 36 مباراة تكشف أرقام الفراعنة بين الانتصارات والتعثرات
إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن وموقف محمد صلاح من معسكر نوفمبر | تفاصيل
الجيش الأمريكي يستهدف سفينة في خليج عُمان.. واستهداف ناقلة نفطية قرب سواحل الإمارات
بعد واقعة الطفلة سلسبيل.. تحرّك برلماني لمُواجهة انتشار الكلاب ومطالب بإيوائها في شلاتر
رابطة الأندية المحترفة تُهنئ علي ماهر بمناسبة توليه تدريب منتخب مصر
نتنياهو يقترب من الرحيل .. هل يُغيّر «آيزنكوت» سياسة إسرائيل تجاه فلسطين أم يسير على النهج نفسه؟
عباية تتسبّب في مصرع شاب وإصابة شقيقته بعد انقلاب دراجتهما النارية بالفيوم .. شاهد
بدر عبد العاطي يبحث مع وزير النفط الليبي تسريع مشروعات الطاقة المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بخطوات بسيطة.. كيفية دفع محاضر سرقة التيار وغرامات الكهرباء إلكترونياً

سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي
خالد يوسف

هل تمل من طوابير الانتظار الطويلة وتضييع الساعات في المصالح الحكومية لسداد غرامات الكهرباء؟.. في ظل الطفرة الرقمية الهائلة التي تقودها الدولة، أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر بوابة إلكترونية ذكية تضع بين يديك حلولاً جذرية، بات بإمكانك الآن الاستعلام الفوري عن محاضر سرقة التيار، سداد المستحقات، أو تقديم التظلمات الرسمية بكل سهولة وأمان من هاتفك المحمول، خطوة ذكية لا تحمي المال العام فحسب، بل توفر وقتك وجهدك بنقرة واحدة.

طريقة الاستعلام عن مخالفات الاستيلاء على الكهرباء

يمكن تقديم طلب للحصول على خدمة الاستعلام عن محاضر استيلاء على التيار الكهربائي، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

-التسجيل وإنشاء Account من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة للكهرباء، أو من خلال تطبيقها الإلكتروني.

مخالفات الاستيلاء على الكهرباء

-تسجيل الحساب بالرقم القومي المراد الاستعلام عنه.

-ادخل الرقم القومي.

-اختيار الخدمة المطلوبة «سداد المحضر - تظلم وإرفاق المستندات»

- سداد المحضر عبر «فوري أو Visa».

التظلم وإرفاق المستندات

-تحميل نموذج التظلم وملء البيانات ورفعه مرة أخرى.

- رفع المستندات المطلوبة «صورة بطاقة الرقم القومي - صورة طلب الحضور - أي مستندات أخرى».

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2026

أما عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2026، فجاءت على النحو الآتي:

الطريقة الأولى: موقع وزارة الكهرباء

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2026 أون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية:

-الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

- الضغط على قسم الخدمات.

- ثم اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- وبعد ذلك يتم كتابة البيانات الخاصة بالمشترك للتأكد منها الاسم بالكامل - المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقما- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- راجع البيانات جيدا واضغط على زر الاستعلام.

الطريقة الثانية: المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وفي السياق يمكن أيضا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2026 من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وذلك من خلال اتباع ما يلي:

-الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

- ثم اختار أيقونة استعلم عن الفواتير.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

- ثم اضغط على طلب جديد، وسجل الدخول.

- بعد ذلك ادخل الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- أخيرا اضغط على استعلام وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة ويمكن أن تسددها للمحصل أو في الشركة او عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة.

طرق دفع فاتورة الكهرباء

كما وفرت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية العديد من وسائل السداد الإلكتروني، وتشمل ما يلي:

- المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

- تطبيقات الدفع الإلكتروني.

طرق دفع فاتورة الكهرباء

- ماكينات الدفع المنتشرة بالمحال التجارية.

- فروع شركات التحصيل الإلكتروني.

- مكاتب البريد المصري.

- منافذ السداد التابعة للبنوك المختلفة.

بدون طوابير الاستعلام عن مخالفات سرقة التيار الكهربائي سرقة التيار الكهربائي سداد الغرامات أونلاين تحديث الخدمات الحكومية محاضر سرقة التيار غرامات الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

كارثة بيئية أمام منشأة البكاري الابتدائية.. القمامة تحاصر أسوار المدرسة

القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد