التوقيت الشتوي وترشيد الكهرباء.. كيف تستفيد مصر من تغيير الساعة؟

كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، تأثير اختلاف أنماط الاستهلاك بين فصلي الصيف والشتاء على الأحمال الكهربائية، موضحًا أن معدلات استهلاك الكهرباء تتراجع خلال فصل الشتاء مقارنة بالصيف، نتيجة اختلاف طبيعة استخدام الأجهزة الكهربائية ومواعيد تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية.

وقال أحمد الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن استهلاك الكهرباء خلال الصيف يصل إلى نحو 40 ألف ميجاوات، بينما ينخفض في الشتاء إلى قرابة 30 ألف ميجاوات، رغم أن قدرة الشبكة الكهربائية تصل إلى نحو 60 ألف ميجاوات.

وأضاف أن التوقيت الصيفي يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال الاستفادة من ساعات النهار، مؤكدًا أن تطبيقه ليس مقتصرًا على مصر، بل تتبعه دول عديدة، من بينها دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا.

وأوضح أن استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، مثل لمبات الليد وأجهزة التكييف المزودة بتقنية الإنفرتر، يساعد على خفض الاستهلاك، مشددًا على أهمية اختيار الأجهزة التي تحمل بطاقة كفاءة الطاقة، حتى لو كان سعرها أعلى نسبيًا، لأنها تحقق وفرًا على المدى الطويل.

وأشار إلى ضرورة ترشيد استخدام السخانات الكهربائية والدفايات خلال فصل الشتاء، وعدم تركها تعمل دون حاجة، لافتًا إلى أن تشغيل الدفاية لفترات محدودة ثم فصلها يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء، مع ضرورة عدم تركها تعمل أثناء النوم لتجنب المخاطر.

وأكد الشناوي أن الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، تمثل توجهًا استراتيجيًا لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، موضحًا أن نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة تبلغ نحو 25% من إجمالي إنتاج الكهرباء، مع استهداف زيادتها خلال السنوات المقبلة.