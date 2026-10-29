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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير فرج يكشف حدود الدعم العسكري المصري للسعودية: «علينا أن ننسى فوبيا حرب اليمن.. لن نرسل قوات عسكرية»

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
محمد البدوي

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، تفاصيل وطبيعة الدعم العسكري المصري للمملكة العربية السعودية، موضحًا أن هذا الدعم يستهدف تعزيز القدرات الدفاعية وحماية الأراضي والمقدسات والمنشآت الحيوية، ويأتي استجابة لطلب الجانب السعودي، وفقًا للأطر الدستورية والاعتبارات العسكرية.

شكل الدعم المصري يرتبط بالتفويض الممنوح

وأوضح سمير فرج، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن تحديد شكل الدعم المصري يرتبط بالتفويض الممنوح لرئيس الجمهورية من البرلمان، إلى جانب دور مجلس الدفاع الوطني في رسم استراتيجية التعامل مع متطلبات المرحلة، بما يحدد طبيعة المشاركة المصرية وحدودها.

وأشار الخبير العسكري إلى أن الدعم الدفاعي للدول الشقيقة يتدرج، وفقًا لما أوضحه، عبر أربعة مستويات رئيسية، تبدأ بالتعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات، ثم إيفاد المستشارين العسكريين، وتوفير الذخائر وقطع الغيار، وصولًا إلى تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية.

إرسال قوات برية مصرية إلى الأراضي السعودية

وشدد فرج على أن هذا الدعم لا يعني إرسال قوات برية مصرية إلى الأراضي السعودية، مستبعدًا هذا السيناريو بشكل قاطع، وقال: «ننسى فوبيا حرب اليمن.. لن نرسل قوات عسكرية»، في إشارة إلى اختلاف طبيعة الدعم المطروح عن سيناريوهات التدخل العسكري البري.

وأضاف أن تحديد الاحتياجات الدفاعية يتطلب تنسيقًا مسبقًا بين الجانبين، من خلال إرسال مجموعة استطلاع متقدمة لدراسة الأوضاع وتقييم المتطلبات الأمنية والعسكرية، بما يساعد على وضع خطط الحماية المناسبة وفقًا لطبيعة التهديدات المحتملة.

إجراءات التأمين قد تشمل نشر بطاريات الدفاع

ولفت الخبير العسكري إلى أن إجراءات التأمين قد تشمل نشر بطاريات الدفاع الجوي والرادارات ووسائل الحرب الإلكترونية، بهدف حماية المواقع الحيوية، وفي مقدمتها المقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب حقول النفط والموانئ والمطارات وخطوط أنابيب البترول.

وأوضح أن هذه المنظومة الدفاعية تستهدف التصدي للتهديدات الجوية المحتملة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ، بما يتيح تعزيز حماية المنشآت الاستراتيجية وتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها، مؤكدًا أن طبيعة الدعم ترتبط بالاحتياجات التي يحددها التنسيق العسكري بين البلدين.

واختتم فرج حديثه بالتأكيد على أهمية التمييز بين تقديم الدعم الدفاعي وتعزيز القدرات العسكرية للدول الشقيقة من جهة، وإرسال قوات برية للمشاركة في عمليات عسكرية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن ما عرضه بشأن الدعم المصري للسعودية يقوم على مسارات دفاعية تتدرج بحسب الاحتياجات والإمكانات المتاحة.

سمير فرج السعودية السيسي الرئيس السيسي

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