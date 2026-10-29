بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

أثار قرار البنك المركزي المصري الأخير برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس تساؤلات ملايين المدخرين حول مصير مدخراتهم، ومع تطورات السوق المصرفي، يتساءل الجميع عن احتمالية طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد جديدة خلال الفترة المقبلة، وكيفية حماية الأموال من التضخم، حيث ازداد البحث عن أحدث توقعات الخبراء، ومصير العوائد الحالية للشهادات القائمة، وأفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة لتحقيق أعلى مكاسب ممكنة في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة.

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة

فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بزيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ مارس 2024، بعد 5 اجتماعات متتالية من التثبيت خلال عام 2026 الجاري، في تحول يستهدف احتواء المخاطر التضخمية الناتجة عن ارتفاع الدولار وأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

البنك المركزي

وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم 20.5%.

ويضع القرار البنوك المصرية أمام مرحلة جديدة من إعادة تقييم تكلفة الأموال والعائد على المدخرات، خاصة الشهادات التي يرتبط عائدها مباشرة بأسعار الفائدة الأساسية.

لكن زيادة الفائدة لا تعني بالضرورة طرح شهادات جديدة بعوائد قياسية، إذ يظل القرار مرتبطًا باحتياجات السيولة لدى كل بنك، وتكلفة جذب الودائع، والمنافسة داخل القطاع المصرفي.

شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت والمتغير والمتدرج، ما يوفر للمدخرين بدائل تختلف وفق مدة الاستثمار ودورية الحصول على العائد.

ووفق آخر الأسعار المعلنة قبل قرار المركزي، بلغ عائد الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت 17.75% سنويًا عند الصرف الشهري، و17.85% عند صرف العائد كل ثلاثة أشهر.

كما أتاح البنك شهادة بلاتينية متغيرة العائد لمدة ثلاث سنوات، بعائد بلغ 19.5% سنويًا قبل القرار، ويُصرف شهريًا، وتحتسب فائدة الشهادة المتغيرة على أساس سعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي، مضافًا إليه نصف نقطة مئوية، وبحد أدنى للعائد يبلغ 17%.

وبعد رفع سعر الإيداع إلى 20%، فإن تطبيق المعادلة المعلنة يقود إلى عائد سنوي يبلغ 20.5%، بدلًا من 19.5%، وفق موعد وآلية إعادة التسعير المنصوص عليهما في شروط الشهادة.

أما شهادات العائد الثابت القائمة، فتستمر بالعائد المتفق عليه وقت الشراء، ولا تتغير تلقائيًا بسبب قرار المركزي.

وكان البنك الأهلي قد أعلن تفاصيل تعديل الشهادات البلاتينية وإطلاق الشهادة المتغيرة في يونيو 2026.

شهادات بنك مصر.. ماذا يحدث لعائد «القمة» و«ابن مصر»؟

يطرح بنك مصر بدوره شهادات ادخار متنوعة، أبرزها شهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الثابت، وشهادة «ابن مصر» متدرجة العائد، إلى جانب الشهادات ذات العائد المتغير، ووفق إعلان بنك مصر الرسمي في يونيو 2026، بلغ عائد شهادة «القمة» 17.75% سنويًا عند الصرف الشهري، و17.85% عند الصرف ربع السنوي.

شهادات بنك مصر

كما أتاح البنك شهادات متغيرة العائد، يصل عائدها المعلن قبل القرار إلى 19.25% سنويًا، ويحتسب على أساس سعر الإيداع لدى المركزي مضافًا إليه ربع نقطة مئوية.

وبناءً على المعادلة المعلنة، فإن ارتفاع سعر الإيداع إلى 20% يرفع العائد المحسوب لهذه الشهادات إلى 20.25%، وفق شروط تطبيق التغيير.

شهادات ادخار متنوعة

أما شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة، فتمنح وفق الأسعار المنشورة عائدًا سنويًا يبلغ 22% في السنة الأولى، ثم 17.5% في الثانية و13.25% في الثالثة، عند اختيار الصرف السنوي.

وعند اختيار الصرف الشهري، تبلغ نسب العائد 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في الثانية، و12.25% في الثالثة.

وتظل هذه النسب مرتبطة بجدول العائد المحدد للشهادة، ولا ترتفع تلقائيًا مع قرار المركزي، بخلاف المنتجات ذات الفائدة المتغيرة المرتبطة بأسعار العائد الأساسية.

ارباح الـ100 ألف جنيه بعد رفع الفائدة

تظهر أهمية قرار المركزي بصورة أوضح عند حساب أثر الزيادة على شهادات الادخار ذات العائد المتغير، فإذا ارتفع عائد شهادة متغيرة من 19.5% إلى 20.5% سنويًا، فإن صاحب مدخرات بقيمة 100 ألف جنيه يحصل على عائد سنوي نظري يبلغ 20500 جنيه، بما يعادل نحو 1708 جنيهات شهريًا عند توزيع العائد السنوي على 12 شهرًا

ارباح الـ100 ألف جنيه

وقبل الزيادة، كان العائد السنوي على المبلغ نفسه يبلغ 19500 جنيه، أو نحو 1625 جنيهًا شهريًا، وبالتالي، تحقق زيادة نقطة مئوية واحدة عائدًا إضافيًا يبلغ ألف جنيه سنويًا لكل 100 ألف جنيه، أو نحو 83 جنيهًا شهريًا.

أما المدخر الذي يمتلك 250 ألف جنيه، فيرتفع عائده السنوي المحسوب إلى 51250 جنيهًا، بما يعادل نحو 4271 جنيهًا شهريًا، بزيادة سنوية قدرها 2500 جنيه.

تعديل الفائدة

وبالنسبة لصاحب شهادة بقيمة 500 ألف جنيه، يصل العائد السنوي المحسوب إلى 102500 جنيه، أو نحو 8542 جنيهًا شهريًا، بزيادة قدرها 5 آلاف جنيه سنويًا.

وتفترض هذه الحسابات استمرار سعر العائد الجديد طوال سنة كاملة دون تغيير، وتطبيق الزيادة على الشهادة بالكامل، وهو ما قد يختلف وفق موعد تعديل الفائدة ودورية احتسابها وشروط كل بنك.