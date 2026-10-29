البنك الأهلي يرفع العائد على شهادات الادخار بعد قرار المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة.. التفاصيل

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وعقب هذا القرار بدأ يتساءل المواطنون على عائد شهادات الادخار، حيث ارتفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بالبنك الأهلي المصري، ليصل إلى 20.5% شهريا، مقابل 19.5% قبل القرار، بزيادة 1% كاملة، وذلك وفقا لآلية احتساب العائد المرتبطة بسعر إيداع المركزي + 0.5%.

وتعتبر هذه الشهادة هي المستفيد الأول من قرار المركزي اليوم، حيث يرتفع عائدها تلقائيا مع كل رفع للفائدة.

وبموجب قرار البنك المركزي المصري اليوم، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، كما ارتفع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، وهو أول رفع لأسعار الفائدة منذ مارس 2024.

تفاصيل عائد شهادات البنك الأهلي المصري اليوم:

أولاً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

وهي الشهادة المرتبطة مباشرة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، وهي المستفيد الأول من قرار اليوم.

- المدة: 3 سنوات

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

- سعر العائد الجديد: 20.5% سنويا يصرف شهريا، مقابل 19.5% قبل القرار

- آلية التسعير: سعر إيداع البنك المركزي + 0.5%

- الاسترداد: لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء

ثانياً: الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

- المدة: 3 سنوات

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

- سعر العائد: 17.75% شهريا، و17.85% ربع سنوي، و18% سنوي

- نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة ولا يتأثر بقرارات البنك المركزي اللاحقة

- الاسترداد: بعد مرور 6 أشهر

ثالثاً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

وهي الأعلى عائدا في السنة الأولى، وتأتي بعائدين حسب دورية الصرف:

- في حالة الصرف الشهري: السنة الأولى 21%، والسنة الثانية 16.25%، والسنة الثالثة 12%



- في حالة الصرف السنوي: السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 17.5%، والسنة الثالثة 13%

- المدة: 3 سنوات

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

- نوع العائد: متدرج ثابت طوال المدة

رابعاً: الشهادة البلاتينية لمدة 5 سنوات

- المدة: 5 سنوات

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

- سعر العائد: 14.25% شهريا ثابت لمدة 5 سنوات