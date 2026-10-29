قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: الحرب الأمريكية الإيرانية كشفت أهمية أمن الطاقة.. وأوروبا تواجه اختبارًا صعبًا
عاوزة تبقى مذيعة باللغة العربية.. والد الطفلة ميار يكشف لصدى البلد رحلة التتويج بلقب تحدي القراءة العربي
جنون.. سيناتور أمريكي: اطلعنا على خطة ترامب لاستئناف ضرب إيران
حبس شخص لارتداء ملابس نسائية والتحريض على الفجور
من برج البرلس إلى دبي.. ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي
محمد موسى: تحرك الرئيس السيسي في موسكو يعكس رؤية مصر لحماية الأمن القومي وتعزيز المصالح الوطنية
بعد رفع الفائدة.. البنك المركزي يكشف تفاصيل جديدة عن معدلات النمو
مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يستلم ريفيرا الشرق.. والبلد كانت تعبانة والإخوان كملوا عليها
تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم
ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين في إسبانيا إلى 74 قتيلا
البنتاجون يحقق في هجوم سيبراني وراء أعطال بعدة قواعد عسكرية
الرئيس السيسي يغادر موسكو متوجها إلى العاصمة المجرية بودابست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك الأهلي يرفع العائد على شهادات الادخار بعد قرار المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة.. التفاصيل

تفاصيل عائد شهادات البنك الأهلي المصري بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة
تفاصيل عائد شهادات البنك الأهلي المصري بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة
رانيا أيمن

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وعقب هذا القرار بدأ يتساءل المواطنون على عائد شهادات الادخار، حيث ارتفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بالبنك الأهلي المصري، ليصل إلى 20.5% شهريا، مقابل 19.5% قبل القرار، بزيادة 1% كاملة، وذلك وفقا لآلية احتساب العائد المرتبطة بسعر إيداع المركزي + 0.5%.

وتعتبر هذه الشهادة هي المستفيد الأول من قرار المركزي اليوم، حيث يرتفع عائدها تلقائيا مع كل رفع للفائدة.

شهادات البنك الأهلي المصري

وبموجب قرار البنك المركزي المصري اليوم، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، كما ارتفع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، وهو أول رفع لأسعار الفائدة منذ مارس 2024.

تفاصيل عائد شهادات البنك الأهلي المصري اليوم:

أولاً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

وهي الشهادة المرتبطة مباشرة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، وهي المستفيد الأول من قرار اليوم.

- المدة: 3 سنوات
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
- سعر العائد الجديد: 20.5% سنويا يصرف شهريا، مقابل 19.5% قبل القرار
- آلية التسعير: سعر إيداع البنك المركزي + 0.5%
- الاسترداد: لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء

ثانياً: الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

- المدة: 3 سنوات
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
- سعر العائد: 17.75% شهريا، و17.85% ربع سنوي، و18% سنوي
- نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة ولا يتأثر بقرارات البنك المركزي اللاحقة
- الاسترداد: بعد مرور 6 أشهر

ثالثاً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

وهي الأعلى عائدا في السنة الأولى، وتأتي بعائدين حسب دورية الصرف:

- في حالة الصرف الشهري: السنة الأولى 21%، والسنة الثانية 16.25%، والسنة الثالثة 12%
 

- في حالة الصرف السنوي: السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 17.5%، والسنة الثالثة 13%
- المدة: 3 سنوات
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
- نوع العائد: متدرج ثابت طوال المدة

رابعاً: الشهادة البلاتينية لمدة 5 سنوات

- المدة: 5 سنوات
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
- سعر العائد: 14.25% شهريا ثابت لمدة 5 سنوات

أسعار الفائدة البنك الأهلي المصري البنك المركزي المصري شهادات الادخار أفضل شهادة ادخار الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير شهادات البنك الأهلي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

تفاصيل عائد شهادات البنك الأهلي المصري بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة

البنك الأهلي يرفع العائد على شهادات الادخار بعد قرار المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة.. التفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب في السعودية الآن

المضبوطات

جمارك مطار سوهاج الدولي تحبط تهريب 12 هاتفا محمولا.. تفاصيل

بالصور

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد