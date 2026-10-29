بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

ارتفع سعر العملات الأجنبية خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 29-10-2026 وذلك بالتزامن مع اعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة.
العملات الأجنبية ترتفع
وصعد سعر العملات الأجنبية في المتوسط ما بين 3 حتي 5 جنيهات في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الجاري.
سعر الدولار
وبلغ سعر الدولار 55.98 جنيها للشراء و 56.12 جنيها للبيع.
سعر الدولار الإسترالي
وسجل سعر اليورو 62.41 جنيها للشراء و 62.57 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
وبلغ الجنيه الإسترليني 74.58 جنيها للشراء و 74.78 جنيها للبيع.
سعر الدولار الكندي
وسجل سعر الدولار الكندي 40.02 جنيها للشراء و 40.13 جنيها للبيع .
سعر الكرون الدنماركي
وبلغ سعر الكرون الدنماركي 8.35جنيها للشراء و 8.37 جنيها للبيع.
سعر الكرون السويدي
وصل سعر الكرون السويدي 5.66 جنيها للشراء و 5.67 جنيها للبيع.
سعر الكرون النرويجي
وبلغ سعر الكرون النرويجي 6.02 جنيها للشراء و 6.04 جنيها .
سعر الفرنك السويسري
وسجل سعر الفرنك السويسري 67.58 جنيها للشراء و 67.76 جنيها للبيع.
سعر الـ100 ين ياباني
وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 35.42 جنيها للشراء و35.52 جنيها للبيع.
سعر اليوان الصيني
وبلغ سعر اليوان الصيني 8.4 جنيها للشراء و 8.42 جنيها للبيع.
سعر الدولار الإسترالي
سجل سعر الدولار الإسترالي 39.39 جنيها للشراء و 39.49 جنيها للبيع.