بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

ارتفع سعر العملات الأجنبية خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 29-10-2026 وذلك بالتزامن مع اعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة.

العملات الأجنبية ترتفع

وصعد سعر العملات الأجنبية في المتوسط ما بين 3 حتي 5 جنيهات في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الجاري.

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار 55.98 جنيها للشراء و 56.12 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر اليورو 62.41 جنيها للشراء و 62.57 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ الجنيه الإسترليني 74.58 جنيها للشراء و 74.78 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي 40.02 جنيها للشراء و 40.13 جنيها للبيع .

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 8.35جنيها للشراء و 8.37 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.66 جنيها للشراء و 5.67 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 6.02 جنيها للشراء و 6.04 جنيها .

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 67.58 جنيها للشراء و 67.76 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 35.42 جنيها للشراء و35.52 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 8.4 جنيها للشراء و 8.42 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي 39.39 جنيها للشراء و 39.49 جنيها للبيع.