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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

ارتفع سعر العملات الأجنبية خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 29-10-2026 وذلك بالتزامن مع اعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة.

العملات الأجنبية ترتفع

وصعد سعر العملات الأجنبية في المتوسط ما بين 3 حتي 5 جنيهات في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الجاري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار 

وبلغ سعر الدولار 55.98 جنيها للشراء و 56.12 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر اليورو 62.41 جنيها للشراء و 62.57 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ الجنيه الإسترليني 74.58 جنيها للشراء و 74.78 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي 

وسجل سعر الدولار الكندي 40.02 جنيها للشراء و 40.13 جنيها للبيع .

أسعار العملات الأجنبية و العربية

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 8.35جنيها للشراء و 8.37 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.66 جنيها للشراء و 5.67 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 6.02 جنيها للشراء و 6.04 جنيها .

أسعار العملات الأجنبية

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 67.58 جنيها للشراء و 67.76 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 35.42 جنيها للشراء و35.52 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 8.4 جنيها للشراء و 8.42 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي 39.39 جنيها للشراء و 39.49 جنيها للبيع.

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