مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتحرك بخطوات جادة نحو إعادة هيكلة منظومة التعليم والتوظيف لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي والعالمي.

ورد رئيس الوزراء علي تسأل إحدى طالبات الفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان بشأن التحديات التي تواجه الطلاب في البنية التحتية، وتخوفاتهم من مستقبل التكليف وفرص العمل.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل بشفافية كاملة مع ملف التكليف الذي استمر لعقود طويلة، مشيراً إلى أن التصور القديم بأن "الدولة ملزمة بتكليف وتوفير مقعد لكل خريج بغض النظر عن الحاجة الفعلية" لم يعد مناسباً للواقع الحالي.

وضرب د. مصطفى مدبولي أمثلة واقعية من زياراته الميدانية للمستشفيات والصيدليات الحكومية، قائلاً: “أجد أحياناً 20 إلى 25 طبيب أسنان جالسين على كرسي واحد، أو صيدلية يفترض أن يعمل بها اثنان أو ثلاثة ويوجد بها عشرون صيدلي متسائلا هل هذا وضع صحي؟ وهل هذا هو طموح الشاب أن يجلس في مكان دون عمل حقيقي لمجرد الحصول على تكليف؟”

وفيما يتعلق بضبط أعداد الخريجين، أعلن رئيس الوزراء أن الدولة بدأت بالفعل تنفيذ خطة لإعادة توزيع أعداد الطلاب المقبولين بقطاع التعليم الطبي؛ حيث يتم تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة التركيز والاحتياج الأكبر لكليات الطب البشري والعلاج العام، بما يتناسب مع حجم الطلب الفعلي داخل المنظومة الصحية.

وشدد رئيس الوزراء على أن النجاح الحقيقي لم يعد مرتبطاً فقط بالشهادة الأكاديمية أو الجلوس في وظيفة حكومية مضمونة، بل يعتمد على تطوير القدرات الشخصية والمهنية، قائلًا:

“يجب أن نتخلى عن ثقافة (الحكومة تكلفني وأقعد) فلابد أن يسأل الطالب نفسه: هل اخترت هذا التخصص لحبي له ورغبتي في التميز داخلياً وخارجياً، أم لمجرد ضمان التكليف؟”

ولفت د. مدبولي إلى نماذج مشرفة لشباب من خلفيات تخصصية مختلفة تماماً (مثل كليات الطب البشري، الهندسة، والحقوق) ممن التحقوا بمراكز التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وطوروا مهاراتهم اللغوية والتقنية ليقتنصوا فرص عمل متميزة في أسواق متجددة، مشدداً على أن امتلاك مهارات إضافية وقدرات تنافسية هو المفتاح الحقيقي لبناء مستقبل مهني ناجح ومستدام.