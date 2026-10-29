طلع 70 جنيهًا .. سعر الذهب في مصر قبل إعلان الفائدة

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الخميس 29-10-2026 على مستوي محلات الصاغة وقبل إعلان سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب في مصر بمقدار 70 جنيهًا مطلع الأسبوع الجاري

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في مصر خلال آخر تحديث له نحو 6355 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7262 جنيهًا للشراء و 7205 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6657 جنيهًا للشراء و 6605 جنيهات للبيع .

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6355 جنيهًا للشراء و 6305 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5447 جنيهًا للشراء و 5404 جنيهات للبيع.

سعر عيار 14

وسجّل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4236 جنيهًا للشراء و 4203 جنيهات للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4028 دولارًا للشراء و 4027 دولارًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.84 ألف جنيه للشراء و 50.44 ألف جنيه للبيع.