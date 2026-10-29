سيارات سيدان 2027 متوافرة في مصر

سوق السيارات المصري يتواجد به العديد من إصدارات السيارات موديل 2027 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ام جى جى تى، وهيونداي إلنترا اى دى، وتويوتا كورولا، وشيرى اريزو 8، وكيا كي 4 .

كيا كي 4 موديل 2027

تحصل كيا كي 4 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 123 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وبها عزم دوران 151 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا كي 4 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا كي 4 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا كي 4 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا كي 4 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

تستمد سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 127 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 165 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 265 ألف جنيه .

ام جى جى تى موديل 2027

خزان وقود سيارة ام جى جى تى موديل 2027 يصل إلي 50 لتر، وبها عزم دوران 275 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 170 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى جى تى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ام جى جى تى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 110 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى جى تى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 175 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2026

عزم دوران سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 يصل إلي 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 120 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كورولا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 280 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 380 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 480 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 580 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 630 ألف جنيه .

شيرى اريزو 8 موديل 2026

قوة سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تصل إلي 197 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 400 ألف جنيه .