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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية تعلن إطلاق موقعا إلكترونيا جديدا لتعزيز تجربة رقمية جديدة

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة المالية باللغتين العربية والإنجليزية، بشكل تجريبي، في إطار برنامج متكامل يستهدف تعزيز التواصل الإعلامي والرقمي مع المواطنين والمستثمرين، وإتاحة المعلومات والبيانات المالية بصورة أكثر وضوحًا وشفافية، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وتيسير الحصول عليها.

أكد الوزير، أننا نستهدف تقديم تجربة رقمية أكثر سهولة وتفاعلية، من خلال تصميم حديث يتوافق مع الهوية البصرية للوزارة، ويعمل بكفاءة على الهواتف المحمولة والحاسبات والأجهزة اللوحية، مع تحسين سرعة الأداء وتعزيز أمن البيانات، وإتاحة المعلومات المالية بصورة تفاعلية ومبسطة، وتيسير الوصول إليها عبر محركات البحث، بما يسهم في تعزيز الشفافية والوعي الاقتصادي والمالي لدى المواطنين.

ربط مصالح وزارة المالية 

أوضح كجوك، أنه تم الربط الإلكتروني بالمصالح والجهات والهيئات التابعة للوزارة، بما يعزز تكامل المعلومات والخدمات وتيسير الوصول إليها، إلى جانب منصة للتفاعل المباشر مع المواطنين والمستثمرين، لتلقي مقترحاتهم وشكاواهم واستفساراتهم والرد عليها، بما يسهم في تحسين جودة التواصل وسرعة الاستجابة.

وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير تطبيق إلكتروني جديد للوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة من الوزارة وتسهيل الحصول عليها، وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات عبر الهواتف المحمولة أيضًا، لافتًا إلى أنه سيكون هناك خدمات جديدة عبر الموقع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، مع استكمال متطلبات إتاحة الموقع لذوي الإعاقة.

قال كجوك، إن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير التواصل الإعلامي والرقمي مع المواطنين والمستثمرين، وبناء منظومة اتصال مؤسسي أكثر انفتاحًا وتفاعلًا، تضع المواطن والمستثمر في صدارة الاهتمام، بوصفهما شريكًا حقيقيًا ولابد أن نحسن كل الخدمات المقدمة له بشكل مبسط وعصري، مؤكدًا الحرص على الاستفادة من ملاحظات المستخدمين خلال المرحلة التجريبية لتحسين تجربة الاستخدام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وزير المالية احمد كجوك تجربة رقمية خدمات رقمية مصالح وزارة المالية مال واعمال اخبار مصر

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