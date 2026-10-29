مكتبة الإسكندرية تستضيف ورشة دولية لتطوير المناطق التاريخية

تستضيف مكتبة الإسكندرية، خلال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل، ورشة عمل دولية بعنوان «أصوات الإسكندرية: المشاركة في ابتكار فضاءات حضرية تاريخية شاملة»، بمشاركة أكاديميين وطلاب من جامعات ومؤسسات تعليمية دولية، بهدف طرح رؤى جديدة لتطوير المناطق التاريخية بالمدينة وتعزيز دور المجتمع في تشكيل فضاءاتها العمرانية.

وتُنظم الورشة من خلال قسم العمارة ومعمل التحول الحضري بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط «Alex-Med» بقطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية، وبالشراكة مع جامعة باوهاوس فايمار بألمانيا، وجامعة سيدة اللويزة بلبنان، والكلية العلمية للتصميم بسلطنة عُمان.

وتركز فعاليات الورشة على استكشاف أفكار مبتكرة لتطوير المركز التاريخي لمدينة الإسكندرية، مع بحث آليات إشراك المجتمع في تصميم وتشكيل الفضاءات الحضرية، بما يتوافق مع الهوية التاريخية والثقافية للمدينة، ويسهم في بناء بيئة عمرانية أكثر شمولًا واستدامة.

وتأتي الورشة ضمن مشروع «مدن شاملة: حوارات سياقية حول المشاركة المجتمعية من أجل مستقبل حضري مستدام»، الذي تموله الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي «DAAD»، في إطار دعم التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وتبادل الخبرات في مجالات العمارة والتخطيط الحضري.

وتعكس استضافة مكتبة الإسكندرية للورشة حرصها على تعزيز التعاون مع جامعة الإسكندرية والمؤسسات التعليمية الدولية، وفتح مساحات لتبادل المعرفة والخبرات بين الطلاب والأكاديميين، بما يدعم تطوير التعليم المعماري ويعزز توظيف المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.