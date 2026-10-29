اخترقت الرصيف.. تهشم سيارة ملاكي في حادث بطريق صلاح سالم

شهد طريق صلاح سالم بالقاهرة حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، ما أسفر عن تهشم أجزاء من السيارة، وتسبب في حدوث تكدس مروري بالطريق.

تفاصيل حادث صلاح سالم

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف على طريق صلاح سالم، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور لفترة مؤقتة.

وعملت الجهات المعنية على رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية أمام السيارات المارة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.