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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
كريم عاطف

كشفت تويوتا عن مجموعة من السيارات الاختبارية المعدلة تحت اسم سنو هانتر Snowhunter، والتي تضم خمس سيارات مخصصة للتعامل مع التضاريس الشتوية الصعبة، بعد استبدال العجلات التقليدية بأنظمة حركة مجنزرة تساعد على التنقل فوق الثلوج الكثيفة والأسطح اللينة. وتضم المجموعة طرازات تندرا وتاكوما وفوررنر ولاندكروزر وسيكويا، مع تجهيزات مختلفة لكل سيارة بحسب طبيعة استخدامها وحجمها.

وجاءت السيارات الخمس بطلاء تمويهي يجمع بين اللونين الرمادي والأبيض، إلى جانب شعارات Snowhunter ولمسات خارجية سوداء ومصابيح إضاءة إضافية من شركة Rigid، كما استعانت تويوتا بتجهيزات رفع الهيكل التي يوفرها قسم قطع الغيار الأصلية وذراعها الرياضي TRD، بهدف توفير الخلوص والمساحة اللازمين لتركيب أنظمة الحركة المجنزرة.

وتساعد هذه الأنظمة على توزيع وزن السيارة على مساحة أكبر مقارنة بالإطارات التقليدية، الأمر الذي يقلل احتمالات غوصها في الثلوج ويعزز قدرتها على التحرك في المناطق التي يصعب اجتيازها بالمركبات العادية. ورغم اشتراك الطرازات في الفكرة الأساسية، حصل كل منها على تجهيزات تتناسب مع الاستخدام المستهدف، سواء لنقل المعدات أو التخييم أو خوض المسارات الجبلية.

وتتصدر تندرا المجموعة باعتبارها أكبر شاحنات البيك أب المشاركة في المشروع، إذ حصلت على هيكل معدني فوق صندوق التحميل يمكن استخدامه لتركيب وحدات تخزين وحوامل متنوعة للمعدات. كما يتميز الحامل بإمكانية خفض الجزء العلوي لتسهيل تحميل الأغراض الكبيرة، مثل الدراجات الهوائية وقوارب الكاياك، دون الحاجة إلى رفعها مباشرة إلى مستوى السقف، وأضافت تويوتا أذرع تحكم خلفية مصنوعة من الألومنيوم المشغول من قسم TRD، بما يتوافق مع نظام الحركة الجديد، لتعزيز قدرة الشاحنة على نقل المعدات والوصول إلى المناطق الثلجية.

أما تاكوما، فحصلت على تجهيزات قريبة من تندرا، مع التركيز على سهولة المناورة في المسارات الضيقة. وتشمل الإضافات حوامل للمعدات على السقف وبامتداد صندوق التحميل، وألواح MOLLE المثقبة لتثبيت الأدوات والملحقات، إلى جانب مظلة جانبية ومساحات تخزين إضافية ومعدات لاستعادة السيارة عند التعثر وإضاءة مخصصة لصندوق التحميل.

وحصلت فوررنر على عتبات جانبية للحماية وحامل سقف من شركة Prinsu، إلى جانب صندوق تخزين علوي Thule Pulse 2، بهدف زيادة القدرة على حمل الأمتعة والمعدات مع الحفاظ على المساحة الداخلية للركاب، وجاءت هذه التجهيزات بجانب نظام التعليق المرتفع والجنازير الثلجية، لتعزيز استعداد السيارة للرحلات الشتوية.

وفي نسخة لاندكروزر، ركزت تويوتا على حماية الهيكل السفلي وتوفير وسائل إضافية لنقل معدات الرياضات الشتوية، من خلال عتبات جانبية وألواح حماية سفلية أصلية، وحامل سقف من Prinsu مزود بألواح لتثبيت الملحقات، بالإضافة إلى حامل زلاجات SnowPack من Thule.

واختتمت سيكويا المجموعة بتجهيزات تتناسب مع حجمها الكبير، شملت نظام الحركة المجنزرة ولوح حماية سفليا أماميا من TRD، وعتبات جانبية من الألومنيوم المصبوب، وحامل سقف من Prinsu، وصندوق تخزين Thule Pulse 2، وتستهدف هذه التعديلات تعزيز قدرة السيارة على نقل الركاب والمعدات خلال الرحلات الطويلة في المناطق الثلجية، مع توفير حماية إضافية للمكونات الميكانيكية عند مواجهة العوائق والثلوج المتجمدة.

تويوتا السيارات الاختبارية سنو هانتر Snowhunter سنو هانتر التضاريس الشتوية العجلات التقليدية حركة مجنزرة الثلوج Snowhunter

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سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
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