التعليم: غداً آخر فرصة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 "إلكترونيا"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آخر فرصة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم ، هو غدا الجمعة 30 أكتوبر 2026

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور الالتزام بالموعد المعلن اليوم وإتمام إجراءات التسجيل قبل انتهاء الموعد المحدد.

المطلوب لـ استمارة الشهادة الإعدادية 2027

طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2027 الإلكترونية من موقع الوزارة

عدد 6 صور شخصية للطالب مقاس 4×6، ويكتب عليها اسم الطالب

صورة شهادة الميلاد كمبيوتر

ايصال سداد المصروفات الدراسية حكومي / رسمي لغات *إيصال سداد رسم الامتحان وقيمتة 158جنيهً

ايصال سداد رسم استمارة النجاح ( الشهادة الكرتونية ) وقيمتها 100 جنيه

طابع صندوق دعم المشروعات فئة 10 جنيهات.

حافظة بلاستيكية.

صورتان من بطاقة ولي الأمر، مع كتابة رقم التليفون عليهما.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027

جدير بالذكر أنه قد ظهر الآن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ليتمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف محافظات الجمهورية من تسجيل بيانات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2027 الآن من الدخول عليه من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login

وكانت قد وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا عاجلا لمديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ، بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2027

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها المرسل للمديريات: من خلال متابعة رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، تبين انخفاض نسب التسجيل مقارنة بالأعداد المستهدفة للطلاب المقيدين بمدارس المحافظة

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التنبيهات التالية :



- حث مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الإعدادية على متابعة عملية التسجيل بشكل يومي.



- توجيه مسئولي التطوير التكنولوجي والإحصاء بالمدارس بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والحيوي للطلاب وأولياء الأمور لتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التسجيل.