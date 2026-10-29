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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم المقاولون العرب: أتممت تعاقدي مع الأهلي.. وسأنتقل إلى الفريق في يناير لمدة 5 سنوات

عبد الناصر
عبد الناصر
محمد بدران

كشف محمد عبد الناصر، لاعب المقاولون العرب، عن إتمام تعاقده مع النادي الأهلي، مؤكدًا انتقاله إلى صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

وقال محمد عبد الناصر، في تصريحات تلفزيونية، إنه أنهى إجراءات تعاقده مع الأهلي، مشيرًا إلى انضمامه للفريق في يناير المقبل، في خطوة تمثل إضافة جديدة لقائمة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي الحديث عن انتقال لاعب المقاولون العرب إلى الأهلي في إطار استعدادات الفريق الأحمر لتدعيم صفوفه، ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية، في ظل تطلعات الجهاز الفني لتجهيز الفريق بالشكل المناسب للاستحقاقات المقبلة.

الأهلي يستعد لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لمواجهة مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي ومودرن سبورت، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف استعادة نغمة الانتصارات ومصالحة جماهيره، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم أداء قوي، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الجاري.

محمد عبد الناصر المقاولون العرب الأهلي الانتقالات الشتوية

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