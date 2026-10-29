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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية اليوناني ردا على تركيا: المناطق البحرية ليست ساحة للمزايدة

وزير الخارجية اليوناني
وزير الخارجية اليوناني
ناصر السيد

قال وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، إن "المناطق البحرية ليست ساحة للمزايدة"، مؤكدا أن أثينا تربطها علاقات استراتيجية ووثيقة بالقاهرة.

وجاء تصريح وزير الخارجية اليوناني، ردا على سؤال بشأن التقارير التي تشير إلى أن تركيا جددت عرضها لاتفاقية بحرية لمصر، مشيرة إلى تفوقها على اليونان، قال جيرابيتريتيس: "يجب أن نفهم جميعاً أن المناطق البحرية ليست ساحة للمزايدة. إنها منطقة يجب أن يسود فيها القانون الدولي"، وفقا لما أوردته صحيفة كاثمنيري اليونانية.

وأضاف قائلاً: "وإلا فسنصل إلى وضع لا يمكن تحمله وسيكون ضاراً للغاية، ليس فقط للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط ​​أو البحار الأخرى، ولكن أيضاً للتجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة وحماية المحيطات".

وأشار أيضاً إلى أن مصر، إلى جانب اليونان والاتحاد الأوروبي وقبرص والبحرين والإمارات العربية المتحدة، أصدرت إعلاناً مشتركاً في الأمم المتحدة يوم الاثنين تعارض فيه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وأن المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة وقف إلى جانبي في نيويورك عندما أدلى بالبيان.

وأضاف جيرابيتريتيس: "لدينا تفاهم مشترك قوي جداً مع مصر فيما يتعلق بالتطبيق العالمي للقانون الدولي".

وزير الخارجية اليوناني تركيا المناطق البحرية المناطق البحرية ليست ساحة للمزايدة جيورجوس جيرابيتريتيس

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