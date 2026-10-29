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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مد مهلة التصالح في مخالفات البناء.. تسهيلات جديدة لأصحاب العدادات الكودية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تواصل الحكومة اتخاذ الإجراءات التي تستهدف منح المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة، من خلال مد المهلة المخصصة للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، مع إتاحة مزيد من الوقت لأصحاب العدادات الكودية لتسوية أوضاعهم القانونية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

مد مهلة التصالح في مخالفات البناء

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المجلس وافق خلال اجتماعه على مد المهلة الممنوحة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم والتقدم للتصالح في مخالفات البناء، بما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

العدادات الكهربائية الكودية

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الحكومة تستهدف إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين الذين لديهم عدادات كهرباء كودية تم تركيبها قبل عام 2014، لتسوية أوضاعهم المتعلقة بمخالفات البناء.

ضوابط تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن توصيل المرافق للعقارات المخالفة يخضع للضوابط القانونية المنظمة، موضحًا أن تركيب العدادات الكودية يتم وفقًا للقواعد المقررة وبسعر التكلفة.

رئيس جهاز تنظيم الكهرباء الأسبق: شحن العداد يوميًا بـ50 جنيهًا لا يختلف عن شحنه بنفس القيمة شهريًا

وشدد على أن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين وضع العقار أو التصالح بشأن مخالفات البناء، إذ يتعين على أصحاب العقارات استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم.

التحول إلى شرائح الكهرباء العادية بعد التصالح

وأضاف أن المواطنين الذين ينهون إجراءات التصالح ويسوّون أوضاعهم القانونية تتم محاسبتهم وفقًا لنظام شرائح استهلاك الكهرباء العادية، بدلًا من نظام المحاسبة المطبق على العدادات الكودية، وذلك وفقًا للضوابط المعمول بها.

كيفية تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني

ويأتي مد المهلة في إطار إتاحة فرصة إضافية للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لمخالفات البناء وتوصيل المرافق.

شرائح الكهرباء مخالفات البناء العداد الكودي العدادات الكودية مجلس الوزراء الحكومة

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