"نيس" يتمسك باستمرار محمد عبد المنعم ويرفض التفريط فيه

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تمسك إدارة نادي نيس الفرنسي باستمرار المدافع المصري محمد عبد المنعم ضمن صفوف الفريق، في ظل أهميته بالنسبة إلى خطط النادي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نيس غير مهتمة بالعروض المطروحة للتعاقد مع المدافع المصري، وتعتبره لاعبًا غير قابل للمساس، في إشارة إلى رغبتها في الحفاظ على خدماته وعدم التفريط فيه.

وأضافت أن النادي الفرنسي يضع محمد عبد المنعم ضمن العناصر الأساسية في مشروعه المستقبلي، وهو ما يعكس الثقة في إمكاناته الفنية ودوره المنتظر مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

ويأتي تمسك نيس بالمدافع المصري في ظل سعي النادي للحفاظ على استقرار تشكيلته، وعدم الاستغناء عن العناصر التي يعول عليها في خططه الفنية، خاصة في مركز قلب الدفاع.

ويُعد محمد عبد المنعم أحد أبرز المدافعين المصريين المحترفين في أوروبا، وسط تطلعات لمواصلة مشواره الاحترافي وتقديم مستويات قوية مع نيس خلال الفترة المقبلة.