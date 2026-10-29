روسيا تعلن إستهداف سفينة شحن جافة تحمل إمدادات عسكرية لأوكرانيا

أفادت وسائل روسية بمواصلة قوات الجيش الروسي ضرباته بطائرات بدون طيار مستهدفة البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن التي تدعم الجيش الأوكراني، وذلك بحسب ماصرحت به وزارة الدفاع الروسية.

وأشارت الوزارة في تصريحاتها ، إلى أن الضربات الروسية استهدفت سفينة شحن جافة في عرض البحر كانت تحمل إمدادات عسكرية ومستلزمات ذات استخدام مزدوج متجهة إلى ميناء أوديسا وذلك خلال الليل.

وفي وقت لاحق ، وزارة الدفاع الروسية ، أن القوات الروسية حررت بلدتي أليسوفكا في مقاطعة خاركوف وباريلوفكا في مقاطعة سومي.



وذكرت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" إن ""في سياق العمليات النشطة، قامت وحدات من مجموعة "الشمال" بتحرير بلدتي أليسوفكا في مقاطعة خاركوف وباريلوفكا في مقاطعة سومي".



وأضاف البيان أن "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت قوات العدو في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو 240 فردا عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، و 15 مركبة، ومدفعيتي مدفعية ميدانية، ومركبة قتالية بنظام إطلاق صواريخ غراد متعددة، و6 محطات حرب إلكترونية.



وأكدت الدفاع الروسية أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت 335 جنديًا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع الميدانية ومحطتين للحرب الإلكترونية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "المركز" الروسية".



ووفقًا للبيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة زابوروجيه".