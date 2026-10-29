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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تويوتا فورتشنر 2027 تظهر في اختبارات الطرق العامة بتصميم جديد وتقنيات متطورة

تويوتا فورتشنر 2027
تويوتا فورتشنر 2027
كريم عاطف

ظهرت تويوتا فورتشنر 2027 الجديدة كليا خلال اختبارات على الطرق العامة في تايلاند، في أول ظهور تجسسي للجيل المقبل من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، وسط مؤشرات على اقترابها من مرحلة الإنتاج. وتشير الصور المتداولة إلى أن الطراز الجديد سيحصل على تغييرات تصميمية وتقنية ملحوظة، مع الاعتماد على مكونات مشتركة مع الجيل الجديد من تويوتا هايلكس.

ومن المتوقع أن تعتمد فورتشنر الجديدة على منصة IMV متعددة الاستخدامات، وهي القاعدة الهندسية التي تستند إليها هايلكس الجديدة أيضا، وشهدت تحديثات واسعة تسمح بدعم مجموعة متنوعة من أنظمة الدفع، بما في ذلك المحركات الهجينة وتقنيات خلايا الوقود الهيدروجينية، إلى جانب إمكانية استيعاب منظومات كهربائية بالكامل، وهو ما يمنح المنصة مرونة أكبر لمواكبة تطورات صناعة السيارات.

وتكشف الصور التجسسية عن ملامح جديدة في الجزء الخلفي من السيارة، رغم استمرار التمويه الذي يغطي معظم الهيكل، إذ تبدو المصابيح الخلفية أكثر نحافة مع امتدادها باتجاه جانبي السيارة، كما تشير بعض التفاصيل إلى احتمال ربط المصابيح بشريط إضاءة بتقنية LED. ويظهر أيضا خط سقف يميل تدريجيا نحو الخلف، إلى جانب تصميم جديد للباب الخلفي والصادم، مع الاحتفاظ بهوائي علوي بتصميم زعنفة القرش.

أما المقدمة، فمن المنتظر أن تستلهم خطوطها من هايلكس الجديدة، مع شبك أمامي كبير بتصميم رأسي ومصابيح LED أكثر حدة، بما يمنح السيارة مظهرا عصريا يتناسب مع هويتها المخصصة للاستخدامات العائلية والطرق الوعرة.

وفي المقصورة، تشير التوقعات إلى تطوير واضح للتجهيزات، مع شاشتين قياس كل منهما 12.3 بوصة، إحداهما للعدادات الرقمية والأخرى للنظام الترفيهي. ومن المتوقع أيضا توفير مقاعد أمامية كهربائية مزودة بخاصية التهوية، وتكييف أوتوماتيكي، وشاحن لاسلكي للهواتف، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، إلى جانب أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

وعلى الصعيد الميكانيكي، يرجح أن تتوفر فورتشنر الجديدة بمحرك بنزين سعة 2.7 لتر، ومحرك ديزل سعة 2.8 لتر، مع نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت لتحسين كفاءة استهلاك الوقود. ومن المنتظر أن تشمل خيارات نقل الحركة ناقلا يدويا من 6 سرعات، وآخر أوتوماتيكيا يعتمد على محول عزم الدوران، على أن تكشف تويوتا لاحقا عن التفاصيل الرسمية وموعد طرح السيارة.

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بالصور

تويوتا فورتشنر 2027 تظهر في اختبارات الطرق العامة بتصميم جديد وتقنيات متطورة

تويوتا فورتشنر 2027
تويوتا فورتشنر 2027
تويوتا فورتشنر 2027

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