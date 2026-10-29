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بعد أقل من شهر على توليه المسئولية.. رئيس القابضة للكهرباء يبدأ جولات تقييم شركات التوزيع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد أقل من شهر على توليه المسئولية.. رئيس القابضة للكهرباء يبدأ جولات تقييم شركات التوزيع

رئيس الشركة القابضة لكهرباء
رئيس الشركة القابضة لكهرباء
وفاء نور الدين

بدأ الدكتور أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، التحرك ميدانيًا لمتابعة أداء شركات توزيع الكهرباء، بعد اقل من  شهر علي توليه رئاسة الشركة، وذلك للاقتراب من تفاصيل العمل داخل الشركات التابعة، والوقوف على مؤشرات الأداء والتحديات التي تواجه منظومة التوزيع.

واستهل مهينة جولاته الميدانية بداية  الأسبوع الحالي  بزيارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، فيما من المقرر أن تشمل جولاته الأسبوع المقبل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، في إطار متابعة أداء الشركات على أرض الواقع.

 جولات ميدانية لشركات توزيع الكهرباء 

وتكتسب هذه الجولات أهمية خاصة لتزامنها مع بداية مرحلة جديدة في إدارة الشركة القابضة، إذ تمثل الزيارات الميدانية فرصة للتعرف على طبيعة العمل داخل شركات التوزيع، ومتابعة أداء القطاعات المختلفة، بدلًا من الاعتماد على التقارير الدورية وحدها.

وشهدت زيارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، التي جرت السبت 24 أكتوبر، اجتماعًا موسعًا برئاسة مهينة، وبحضور المهندس رأفت شمعة، رئيس الشركة، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء، لاستعراض مؤشرات الأداء ومعدلات تنفيذ خطط العمل والموقف التنفيذي للملفات المرتبطة بنشاط الشركة.

هدف جولات رئيس القابضة لشركات التوزيع

تحمل الجولات الميدانية عددًا من الدلالات المتعلقة بأولويات إدارة الشركة القابضة خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها متابعة الأداء الفعلي لشركات التوزيع، والتعرف على التحديات التي تواجه القطاعات الفنية والتجارية والمالية، إلى جانب الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.

كما تتيح الزيارات لرئيس الشركة القابضة الاطلاع المباشر على آليات العمل داخل الشركات التابعة، ومتابعة معدلات تنفيذ الخطط المستهدفة، ورصد الملفات التي تحتاج إلى تدخل أو مزيد من المتابعة، بما يساعد على تحديد أولويات التطوير وفقًا لاحتياجات كل شركة.

وتبرز أهمية هذه المتابعة في ظل تعدد الملفات التي تتولاها شركات التوزيع، وفي مقدمتها تحسين كفاءة الشبكات، وخفض الفقد، وتسريع إجراءات تركيب العدادات، وتحسين مستوى التحصيل والخدمات المقدمة للمواطنين.

الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

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