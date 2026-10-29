قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: بدء فرز أصوات المظاريف المزدوجة في انتخابات الكنيست
لو اشتريت الذهب بسعر مرتفع.. 5عوامل تحسم قرار البيع والشراء الآن؟
هل يشترط لسجود التلاوة أن يكون الساجد متوضئًا؟.. الإفتاء توضح
بعد أقل من شهر على توليه المسئولية.. رئيس القابضة للكهرباء يبدأ جولات تقييم شركات التوزيع
ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية
بولسونارو يتراجع عن إعلان نفسه «الرئيس المنتخب» للبرازيل بعد وصوله إلى أمريكا
لازم أستحمله وأساعده.. معتمد جمال يدافع عن شيكو بانزا بعد فوز الزمالك
ترامب: إيران ستكون قريبًا ضمن قائمة انتصاراتنا كما حدث في فنزويلا
بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
لازم ينضم للمنتخب.. دويدار يشيد بالونش: لعيب راجل بمعنى الكلمة
أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لو اشتريت الذهب بسعر مرتفع.. 5عوامل تحسم قرار البيع والشراء الآن؟

الذهب
الذهب
الذهب

مع تراجع أسعار الذهب، يجد كثير من المواطنين الذين اشتروا المعدن الأصفر عند مستويات مرتفعة أنفسهم أمام سؤال صعب: هل يبيعون الآن لتقليل الخسائر، أم يحتفظون بمدخراتهم انتظارًا لتعافي الأسعار خلال الفترة المقبلة؟

وتأتي هذه التساؤلات في ظل ضغوط يتعرض لها المعدن النفيس بفعل ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف استمرار التضخم، إلى جانب تثبت أسعار الفائدة الأمريكية والتوقعات بابقاءها مرتفعة لفترة أطول، وهي عوامل قد تحد من جاذبية الذهب على المدى القصير.

أسعار الذهب الان

وسجل الذهب الفوري نحو 4030.20 دولار للأوقية في تداولات الأربعاء 28 أكتوبر 2026، متراجعًا بنحو 0.7%.

هل يواصل الذهب الهبوط أم يستعيد مكاسبه؟

تتوقف حركة الذهب خلال الفترة المقبلة على مجموعة من العوامل، في مقدمتها مسار السياسة النقدية الأمريكية، واتجاه الدولار وعوائد السندات، فضلًا عن تطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.

مزيد من الضغوط 

وتشير تقديرات إلى احتمال تعرض الذهب لمزيد من الضغوط حتى نهاية العام، مع إمكانية اختبار مستوى 3900 دولار للأوقية، قبل أن تتحسن الأسعار في مطلع 2027 إذا تراجعت الضغوط النقدية والتضخمية، وتظل هذه التقديرات سيناريوهات تحليلية وليست ضمانًا لاتجاه السوق. 

وفي المقابل، قد يستفيد الذهب من تراجع الدولار أو انخفاض عوائد السندات، وهو ما قد يدعم تعافي الأسعار بعد موجات الهبوط.

وبالتالي لا يكفي التراجع الأخير وحده للجزم بأن الذهب سيواصل الهبوط، كما لا يمكن اعتبار أي انخفاض فرصة شراء مؤكدة قبل اتضاح اتجاه السوق.

اشتريت الذهب بسعر مرتفع.. تبيع الآن أم تنتظر؟ 

لا توجد قاعدة واحدة تناسب جميع المستثمرين، إذ يرتبط القرار بسعر الشراء، وحجم الخسارة الحالية، والمدة المستهدفة للاحتفاظ بالذهب، ومدى الحاجة إلى السيولة.

إذا كانت المدخرات مخصصة لالتزامات قريبة، فقد يكون تقليل حيازة الذهب أو بيع جزء منها خيارًا يستحق الدراسة، بدلًا من الاعتماد على تعافي سعري غير مضمون.

أما إذا تم  شراء الذهب بغرض الادخار طويل الأجل ولا تحتاج إلى الأموال في الوقت الحالي،الاحتفاظ به  سيكون خيار أفضل، بشرط أن تكون قادرًا على تحمل تقلبات الأسعار .

يكون المستثمر قصير الأجل أكثر تعرضًا لمخاطر التقلبات، خاصة إذا اشترى عند قمة سعرية. وفي هذه الحالة، ينبغي مراجعة السعر الحالي وفارق البيع والشراء وتحديد مستوى مقبول للخسارة، بدلًا من اتخاذ القرار بناءً على الأمل في التعافي وحده.

 عوامل تحدد قرار البيع او الشراء 

 سعر الشراء الفعلي، أي سعر الذهب وقت شراؤك مع إضافة المصنعية والرسوم التي دفعتها

حاسب سعر إعادة البيع، حيث عند البيع يتم بسعر أقل من سعر الشراء بالاضافة إلى خسارة الدمغة والمصنعية

هذا بالإضافة إلى المدة التي تستطيع الانتظار خلالها، من يستطيع الاحتفاظ بمدخراته لسنوات يختلف موقفه عن شخص يحتاج إلى السيولة خلال أسابيع أو أشهر.

كما أن النظر إلى اتجاه الدولار والفائدة الأمريكية، هام للغاية، حيث إذا استمرار ارتفاع العوائد وقوة الدولار قد يضغطان على الذهب، بينما قد يدعمه تراجع العوائد أو تغير توقعات السياسة النقدية .

أسعار الذهب في مصر

لا يتحدد قرار البيع أو الاحتفاظ في السوق المحلي وفق السعر العالمي للأوقية وحده، إذ يتأثر السعر المحلي أيضًا بسعر الدولار مقابل الجنيه، ومستويات العرض والطلب، وفروق التسعير بين التجار، والمصنعية في حالة المشغولات الذهبية.

ولهذا، قد تختلف خسارة المستثمر المصري عن التغير المسجل في السوق العالمية، بحسب سعر شرائه وتوقيت العملية وسعر إعادة البيع المتاح له.

كما تختلف تكلفة الخروج من الاستثمار بين السبائك والجنيهات الذهبية والمشغولات، ما يجعل حساب صافي المبلغ الذي سيحصل عليه المستثمر خطوة ضرورية قبل اتخاذ القرار.

وبعد توضيح كافة العوامل، يظهر أمامنا عامل هام ينخنلف من شخص إلى أخرى وهو موعد اختياج تسيل الذهب، فاذا كان الموعد قريب فبيع جزء يكون خيار جيد، أما اذا لا يوجد احتياج في الوقت الحالي فالاحتفاظ بالذهب خيار جيد مع امكانية ضخ المزيد من الاموال لشراء الذهب في حالة هبوطه لقاع جديد.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب توقعات سعر الذهب سعر الذهب في مصر مستقبل سعر الذهب سعر الذهب 2027 بيع الذهب شراء الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

اسعار باقات الانترنت الارضي

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

المقاولون العرب

بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا

الدولار

تذبذب.. ماذا حدث في أسعار الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه؟

عملة 1000 جنيه مصري

مطالبات بإصدار عملات 500 و1000 جنيه.. ما موقف البنك المركزي؟

ترشيحاتنا

إمام عاشور

عبدالعزيز عبدالشافي: لن أوافق على رحيل إمام عاشور في يناير.. واللاعب محتاج "قرصة ودن"

الزمالك

عبدالحميد بسيوني: أؤيد إنشاء شركة كرة بنسبة 51% لضخ استثمارات جديدة وحل أزمات الزمالك المالية

الزمالك

محمد بركات: مواجهة يانج أفريكانز ستكون الأشرس للزمالك في دوري الأبطال

بالصور

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

تويوتا فورتشنر 2027 تظهر في اختبارات الطرق العامة بتصميم جديد وتقنيات متطورة

تويوتا فورتشنر 2027
تويوتا فورتشنر 2027
تويوتا فورتشنر 2027

البواسير والشرخ الشرجى.. عادات خاطئة وأخرى تخفف الألم

البواسير و الشرخ الشرجى..عادات خاطئة و اخرى تخفف الالم
البواسير و الشرخ الشرجى..عادات خاطئة و اخرى تخفف الالم
البواسير و الشرخ الشرجى..عادات خاطئة و اخرى تخفف الالم

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها

جمعت بين الجرأة والانوثة..ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها
جمعت بين الجرأة والانوثة..ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها
جمعت بين الجرأة والانوثة..ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد