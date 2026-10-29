قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمدة موسكو: أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 10 طائرات مسيّرة معادية
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري والقناة الناقلة
كوريا الشمالية تطلق مقذوفًا مجهولًا باتجاه الساحل الشرقي
رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الخميس
بعد الموافقة على 17 قرارًا حكوميًا.. مدبولي يفتتح عددًا من المشروعات التنموية بالسويس اليوم
السجن 5 سنوات ومصادرة الممتلكات.. حكم غيابي جديد بحق المخرج الإيراني جعفر بناهي
ترامب: انقطاع إمدادات الكهرباء يعرقل تصنيع المسيرات في إيران
الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية
تراجع مخزونات النفط الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي وسط تقلبات الإمدادات العالمية
كيلو الطماطم بـ 15 جنيهًا.. هل تصل الأسعار إلى مستويات قياسية الأيام المقبلة؟
هيئة البث الإسرائيلية: بدء فرز أصوات المظاريف المزدوجة في انتخابات الكنيست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الخميس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الخميس 29-10-2026، شهدت هدوء نسبي مستهل تعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر 

وتذبذب أسعار الدولار أمس الأربعاء على مدار التعاملات، وتباينت أسعار الصرف في البنوك، ذلك عقب تراجع أسعار الصرف أمس.

ويقدم موقع صدى البلد الاخبار سعر الدولار اليوم الخميس 29-10-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر .

اعلى سعر للدولار

وقدمت بنوك:"  التعمير والإسكان والمصري الخليجي و مصرف أبوظبي الإسلامي"  أعلى سعر للدولار اليوم الخميس مسجلا   56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع.

فيما سجل بنك الاسكندرية اليوم الخميس 29-10-2026، أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع

أسعار الدولار اليوم الخميس 

ويقدم موقع صدى البلد الاخبار سعر الدولار اليوم الخميس 29-10-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر .

بينما بلغ سعر الدولار اليوم الخميس 56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي.

وسجل سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 56.14 جنيه للشراء و56.24 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار الان 

وبلغ سعر صرف الدولار 56.12 جنيه للشراء و56.22 جنيه للبيع في بنك البركة.

 فيما سجل 56.11 جنيه للشراء و56.21 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في  بنوك :" البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وقناة السويس والمصرف العربي" 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

وسجل الدولار 56.06 جنيه للشراء و56.16 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني وأبوظبي التجاري.

سعر الدولار أمام الجنيه 

 

بينما بلغ 56.05 جنيه للشراء و56.15 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وفي بنك أبوظبي الأول مصر، سجل الدولار 56.04 جنيه للشراء و56.14 جنيه للبيع.

 بنك مصر 

 سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس في بنك مصر 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.


 

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه بنك مصر البنك الاهلي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

اسعار باقات الانترنت الارضي

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

المقاولون العرب

بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا

عملة 1000 جنيه مصري

مطالبات بإصدار عملات 500 و1000 جنيه.. ما موقف البنك المركزي؟

وزارة الداخلية

عطل ورسالة صوتية للإخلاء.. الداخلية تكشف حقيقة حريق مول مصر بـ 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

استخراج تصريح سفر 2026

استخراج تصريح سفر 2026 إلكترونياً.. الشروط الأساسية والمستندات المطلوبة للمسافرين

باقات الإنترنت

تعرف على أسعار باقات الإنترنت بعد قرار مضاعفتها

العداد الكودي

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. تيسيرات كبرى لأصحاب العدادات الكودية لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء 2026

بالصور

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

تويوتا فورتشنر 2027 تظهر في اختبارات الطرق العامة بتصميم جديد وتقنيات متطورة

تويوتا فورتشنر 2027
تويوتا فورتشنر 2027
تويوتا فورتشنر 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد