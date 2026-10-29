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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حريق في منشأة نووية أمريكية بولاية كارولاينا الجنوبية

مختبر سافانا ريفر الوطني بولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية
مختبر سافانا ريفر الوطني بولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية
ناصر السيد

أدى حريق في مختبر سافانا ريفر الوطني بولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية إلى إعلان المسئولين حالة طوارئ، ما أدى إلى الإغلاق المؤقت لمداخل الموقع أمام حركة المرور القادمة وفرض قيود على النقل حول المنطقة النووية.

أُعلن عن حالة الطوارئ حوالي الساعة 5:39 مساءً بالتوقيت المحلي في موقع سافانا ريفر التابع لوزارة الطاقة الأمريكية بالقرب من أيكن، كارولاينا الجنوبية، بعد الإبلاغ عن حريق في المختبر. وبحلول الساعة 7:30 مساءً، أفاد المسئولون بإخماد الحريق وعدم الإبلاغ عن أي تلوث خارج المنشأة المتضررة، وفقا لما أوردته صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية.

وجاء في بيان صادر عن موقع سافانا ريفر: "تم الإبلاغ عن حريق في مختبر سافانا ريفر الوطني، ولكن تمت السيطرة عليه منذ ذلك الحين. وأشارت المسوحات الإشعاعية إلى عدم وجود مستويات قابلة للكشف من التلوث".

وكإجراء احترازي، تم إغلاق الحواجز عند مداخل الموقع مؤقتًا أمام حركة المرور القادمة، وتم تقييد حركة السكك الحديدية والنهر والجو في محيط الموقع، وفقًا لما ذكره المسؤولون.

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تم إيواء الموظفين غير المشاركين في عمليات الاستجابة للطوارئ أو عمليات الإغلاق في أماكنهم بالمناطق المتضررة بينما استمرت جهود الاستجابة. 

كما نصح المسئولون السكان القريبين من المختبر بمتابعة محطات التلفزيون والإذاعة المحلية لتلقي أي تعليمات من السلطات الحكومية.

أعلن المسئولون لاحقاً أن حالة الطوارئ انتهت حوالي الساعة 9:45 مساءً، وتم رفع الإجراءات الوقائية، وإعادة فتح الحواجز، وتوجيه العمال بالتوجه إلى نوبات عملهم كما هو مقرر.

تم بناء موقع نهر سافانا في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي لإنتاج مواد تُستخدم في الأسلحة النووية الأمريكية، بما في ذلك التريتيوم والبلوتونيوم، خلال الحرب الباردة. 

ووفقًا لموقعه الإلكتروني، فقد توسعت هذه المنطقة الشاسعة لتشمل خمسة مفاعلات إنتاجية والعديد من مرافق المعالجة والدعم.

في عام 1992، تحول موقع نهر سافانا من إنتاج الأسلحة إلى مهمة تركز على التنظيف البيئي وإدارة المواد النووية والبحث والتطوير، وفقًا لوزارة الطاقة.

ذكرت صحيفة "أوغستا كرونيكل" التابعة لشبكة "يو إس إيه توداي" في وقت سابق من هذا الشهر أن الموقع بدأ أعمال بناء واسعة النطاق لمنشأة جديدة بتكلفة 23.5 مليار دولار لتصنيع أجهزة إطلاق الأسلحة النووية. 

وستقوم المنشأة بتصنيع نوى البلوتونيوم، وهي النوى المشعة المستخدمة في الأسلحة النووية.

حريق في منشأة نووية أمريكية حريق في منشأة نووية منشأة نووية أمريكية ولاية كارولاينا الجنوبية مختبر سافانا ريفر الوطني

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