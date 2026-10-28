وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بأمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث التزام الولايات المتحدة بأمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشددًا على أن واشنطن ستدافع عن مصالحها ومصالح حلفائها وشركائها، وداعيًا إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع دول جنوب شرق آسيا، بما يدعم الاستقرار الإقليمي ويحد من مخاطر نشوب الصراعات.

وقال هيجسيث، خلال مشاركته في اجتماعات وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والاجتماعات المرتبطة بها، التي تستمر يومين في مدينة سيبو الفلبينية، إن الولايات المتحدة ستترجم التزامها تجاه المنطقة إلى خطوات عملية، تشمل تعزيز الوعي بالمجال البحري، ورفع مستوى التوافق العملياتي بين القوات المسلحة، وتوسيع التعاون بين القوات البحرية.

وأضاف أن هذه الخطوات ليست مجرد إجراءات رمزية، بل تمثل دليلًا ملموسًا على جدية الشراكات الدفاعية، موضحًا أن الشركاء الجادين يتدربون ويتعلمون ويخططون معًا، ويبنون الثقة والقدرات اللازمة لمنع نشوب الصراعات.

ووصف وزير الدفاع الأمريكي نهج بلاده تجاه المنطقة بأنه "قوي وهادئ وواضح"، موضحًا أنه يستهدف امتلاك قدرات كافية لردع الإكراه والعدوان، مع تجنب التصعيد غير الضروري والاستعراضات العلنية، وضمان وضوح موقف واشنطن أمام حلفائها والجهات التي قد تمثل تهديدًا لمصالحها.

وأكد هيجسيث أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها ومصالح حلفائها وشركائها، معتبرًا أن تحقيق السلام من خلال القوة يمثل أساسًا لنهج بلاده الأمني.

كما اقترح وضع إطار للتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة ورابطة "آسيان"، بهدف توجيه العلاقات بين الجانبين خلال السنوات المقبلة، التي وصفها بأنها بالغة الأهمية، وذلك بالتزامن مع استعداد الطرفين للاحتفال العام المقبل بمرور 50 عامًا على إقامة علاقاتهما الرسمية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه دول جنوب شرق آسيا تداعيات الحرب مع إيران، التي أدت إلى اضطرابات في حركة الشحن العالمية وأسواق النفط، وأبرزت مدى تعرض اقتصادات المنطقة لتقلبات إمدادات الوقود المستورد، ما عزز أهمية أمن الطاقة على جدول أعمال الرابطة.

وفي هذا السياق، قال جريج بولينج، مدير مبادرة الشفافية البحرية في آسيا، المعنية بمتابعة التطورات في بحر الصين الجنوبي، في تصريح خاص لصحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية، إن الاجتماعات تتيح لهيجسيث فرصة لمناقشة قضايا تتعلق بالصين وبحر الصين الجنوبي، إلى جانب تأكيد التزامات واشنطن تجاه حلفائها المرتبطين بها بمعاهدات دفاعية.

ومن المقرر أن يشارك الملحق العسكري الصيني لدى الفلبين في الاجتماعات، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الصينية أمس الثلاثاء.