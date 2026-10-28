بوتين : 40 دولة مستعدة لتوسيع التعاون في مجال الأمن الغذائي بـ إفريقيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أن هناك مشروعات روسية أفريقية مشتركة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة، وأن روسيا من أهم المساهمين في تعزيز الأمن الغذائي بأفريقيا.

وأوضح بوتين، خلال كلمته بأعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، أن هناك 40 دولة مستعدة لتوسيع التعاون في مجال الأمن الغذائي في أفريقيا، وصدرنا 13 مليون طن من المواد الغذائية إلى أفريقيا.

وتابع أننا نعمل على تعزيز التعاون الروسي الأفريقي لتأمين المشروعات المشتركة،وأن أحد أهداف التعاون الروسي الأفريقي توفير المياه النظيفة باستخدام التكنولوجيا، وأن الشركات الروسية تنشئ محطات للطاقة في مناطق نائية بأفريقيا.

وأوضح أن تطوير البنية التحتية للطاقة في أفريقيا أمر بالغ الأهمية، ويجب ضمان حصول الدول الأفريقية على الطاقة بأسعار منخفضة،وأن روسيا تمتلك التكنولوجيا اللازمة لمساعدة أفريقيا في الحصول على الطاقة.