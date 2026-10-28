بوتين: تأمين السيادة الوطنية لدول أفريقيا أولوية قصوى لدى روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أننا نؤكد ضرورة تحقيق التكامل بين روسيا والقارة الأفريقية لمواجهة التحديات، ونحن أمام عالم متعدد الأقطاب ونماذج للتنمية تقوم على التوافق والمساواة.

وأضاف بوتين، خلال كلمته بأعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، أن الدول الأفريقية ستصبح أحد أكبر أقطاب السياسة العالمية، وروسيا تشارك في جهود الإصلاح المالي في أفريقيا.

وتابع أن لدينا برامج مشتركة مع عدد من الدول الأفريقية لتمويل مشروعات دولية، ونعمل على تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الدول الأفريقية.

وأوضح أن تأمين السيادة الوطنية لدول أفريقيا يمثل أولوية قصوى لدى روسيا، ونعمل على إنشاء بنية تحتية للمعلومات وأنظمة للذكاء الاصطناعي في أفريقيا لبناء اقتصاد قوي.

وأوضح أن بلاده تأمل أن تسفر القمة الروسية الأفريقية الثالثة عن نتائج مثمرة وبنّاءة، مشيرًا إلى أن الدول الأفريقية ستصبح أحد أكبر أقطاب السياسة العالمية، أن روسيا تدعم الدول الأفريقية، وتشارك في جهود الإصلاح وإعادة الإعمار في عدد من دول القارة.

وفي وقت سابق وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية (موسكو) لترؤس وفد مصر في أعمال القمة الروسية - الإفريقية الثالثة .

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله مطار فونوكوفو الدولي نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية بوريسينكو جورجي، والسفير الروسي بالقاهرة ليوكمانوف ارتو روشانوفيتش، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية الروسية بوجداشيف ايجور، وسفير مصر لدى روسيا الاتحادية السفير حمدي شعبان، وأعضاء السفارة المصرية في موسكو.

وتعد هذه المشاركة الثالثة للرئيس السيسي في أعمال القمة الروسية – الإفريقية، حيث شارك في القمة الأولى التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019 تحت الرئاسة المشتركة له والرئيس الروسي، وذلك خلال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، كما شارك الرئيس السيسي في أعمال القمة الثانية التي عقدت بمدينة سان بطرسبرج عام 2023.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر خلال الجلسة العامة للقمة صباح غد / الخميس /، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال القمة، في مقدمتها لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين.