قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الفرنسي: الانتخابات الإسرائيلية لن تثنينا عن قضية حل الدولتين
قرعة الكونفدرالية بالكامل.. الأهلي في اختبار مغربي ومواجهات عربية مشتعلة بالمجموعات
مفاجأة في أسعار السلع اليوم.. زيت الذرة يتراجع 7 جنيهات والفول يرتفع لأعلى سعر
في عيدها الـ53.. محافظ السويس يستقبل نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة
برعاية الإمام الأكبر.. الأزهر ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي «آل عبد النعيم» و«آل عبد العزيز» بسوهاج | صور
بوتين: إنتاج دول بريكس خلال 5 سنوات تجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
بوتين : 40 دولة مستعدة لتوسيع التعاون في مجال الأمن الغذائي بـ إفريقيا
وظائف مترو الإسكندرية 2026| تعرف على الشروط وطريقة التقديم
وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية
بوتين: نأمل أن تكون القمة الروسية الأفريقية مثمرة.. ودول القارة ستصبح أحد أقطاب السياسة العالمية
الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة في دمياط
جريمة مروعة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوج شقيقته بالسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بوتين: تأمين السيادة الوطنية لدول أفريقيا أولوية قصوى لدى روسيا

بوتين
بوتين
البهى عمرو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أننا نؤكد ضرورة تحقيق التكامل بين روسيا والقارة الأفريقية لمواجهة التحديات، ونحن أمام عالم متعدد الأقطاب ونماذج للتنمية تقوم على التوافق والمساواة.

وأضاف بوتين، خلال كلمته بأعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، أن الدول الأفريقية ستصبح أحد أكبر أقطاب السياسة العالمية، وروسيا تشارك في جهود الإصلاح المالي في أفريقيا.

وتابع أن لدينا برامج مشتركة مع عدد من الدول الأفريقية لتمويل مشروعات دولية، ونعمل على تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الدول الأفريقية.

وأوضح أن تأمين السيادة الوطنية لدول أفريقيا يمثل أولوية قصوى لدى روسيا، ونعمل على إنشاء بنية تحتية للمعلومات وأنظمة للذكاء الاصطناعي في أفريقيا لبناء اقتصاد قوي.

وأوضح أن بلاده تأمل أن تسفر القمة الروسية الأفريقية الثالثة عن نتائج مثمرة وبنّاءة، مشيرًا إلى أن الدول الأفريقية ستصبح أحد أكبر أقطاب السياسة العالمية، أن روسيا تدعم الدول الأفريقية، وتشارك في جهود الإصلاح وإعادة الإعمار في عدد من دول القارة.

وفي وقت سابق وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية (موسكو) لترؤس وفد مصر في أعمال القمة الروسية - الإفريقية الثالثة .

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله مطار فونوكوفو الدولي نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية بوريسينكو جورجي، والسفير الروسي بالقاهرة ليوكمانوف ارتو روشانوفيتش، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية الروسية بوجداشيف ايجور، وسفير مصر لدى روسيا الاتحادية السفير حمدي شعبان، وأعضاء السفارة المصرية في موسكو.

وتعد هذه المشاركة الثالثة للرئيس السيسي في أعمال القمة الروسية – الإفريقية، حيث شارك في القمة الأولى التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019 تحت الرئاسة المشتركة له والرئيس الروسي، وذلك خلال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، كما شارك الرئيس السيسي في أعمال القمة الثانية التي عقدت بمدينة سان بطرسبرج عام 2023.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر خلال الجلسة العامة للقمة صباح غد / الخميس /، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال القمة، في مقدمتها لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين.

 

الرئيس الروسي بوتين القمة الروسية الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى وأحكام.. هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها.. كيف تستيقظ لصلاة الفجر يوميًا؟.. هل قراءة سورة البقرة والملك في اليوم تكفي؟

الشيخ أيمن عبدالغني يستقبل وفد جمعية الإرشاد الإسلامية المركزية بإندونيسيا لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي

وكيل الأزهر يستقبل وفد جمعية الإرشاد الإسلامية بإندونيسيا لتعزيز التعاون العلمي والدعوي

المعاهد الأزهرية

لسد العجز.. الأزهر يستعين بالوعاظ وأئمة الأوقاف للعمل محفظين للقرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية

بالصور

وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية

وزير الري
وزير الري
وزير الري

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ .. أسباب التفكير الكارثي

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد