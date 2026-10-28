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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الاتحاد الأفريقي: لا يمكن لأي دولة مواجهة التحديات الاقتصادية بمفردها.. وعلينا توحيد الجهود

رئيس الاتحاد الأفريقي
رئيس الاتحاد الأفريقي
البهى عمرو

أكد إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول تتطلب تعزيز التعاون وتوحيد الجهود، مشددًا على أنه لا يمكن لأي دولة مواجهة هذه الصعوبات بمفردها.

وقال ندايشيمي، خلال كلمته بأعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المرحلة الراهنة تستدعي إقامة شراكات قائمة على الصداقة والتكامل وتبادل المصالح، بما يحقق المنفعة المشتركة ويدعم جهود التنمية.

وأوضح أن القارة الأفريقية تسعى إلى المشاركة الفاعلة في مسارات التعاون والاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة، مؤكدًا أن ثروات أفريقيا لا ينبغي أن تقتصر على استخراج الموارد الطبيعية، بل يجب توظيفها لتكون أساسًا لتحقيق الازدهار والتطوير الاقتصادي.

وأشار رئيس الاتحاد الأفريقي إلى أهمية تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية للقارة، والعمل على تطوير آليات استغلالها بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية، لافتًا إلى أن القمة الروسية الأفريقية الثالثة تستهدف تعزيز الحوار والتعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق المصالح المتبادلة.

الاتحاد الأفريقي إيفاريست ندايشيمي الاقتصاد بوتين الرئيس الروسي

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