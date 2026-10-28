القبض على 10 أشخاص بتهمة التشاجر بالعصي والأسلحة البيضاء والألعاب النارية في المرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام "عصا خشبية وسلاح أبيض وألعاب نارية" بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 / الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة المرج بين طرف أول: (6 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح قطعية متفرقة وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم") وطرف ثان:

(4 أشخاص"أحدهم مصاب بكسر باليد ") جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات مالية بينهم حول بيع إحدى الشقق السكنية ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام "عصا خشبية، سلاح أبيض، ألعاب نارية" مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط (الأدوات المستخدمة فى التعدى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





