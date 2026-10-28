بسبب خلافات الميراث.. القبض على المتهم بالتعدي على آخر بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنبة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالسب بسوهاج.



بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر ( مهندس ، مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 25 / الجارى قام (نجل عمومته "الظاهر بمقطع الفيديو") بالتعدى عليه بالسب لوجود خلافات سابقة بينهما حول الميراث .

أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





