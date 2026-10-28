وزير المالية: أولويات لبرنامج التحول الاقتصادي يستند على دعم التصدير والقطاعات الانتاجية

أكد أحمد كجوك وزيرالمالية، أن رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية، تتصدر أولويات برنامج التحول الاقتصادي، موضحًا أننا نركز على تعزيز التصدير ودعم القطاعات السلعية والخدمية خاصة أننا لدينا فرص جيدة لنمو الصادرات

أضاف الوزير في تصريحات له اليوم، أننا نعمل على الاستخدام الأمثل لثرواتنا لصالح التنمية وخدمة المواطن ودفع النشاط الاقتصادى.

ملامح برنامج التحويل الاقتصادي

أوضح أن هناك مستهدفات لتقديم خدمات أفضل للطبقة المتوسطة في برنامج التحول الاقتصادي مع الحفاظ على منظومة الحماية الاجتماعية.

قال الوزير، إننا نستهدف خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخول وتوسيع نطاق الخدمات، لافتًا إلى أن نجاح الاقتصاد يرتبط بنجاح الشركات

أكد الوزير، أننا نفخر بأن «طلبات مصر» تصدر خدمات وأفكارًا وطرق عمل مبتكرة إلى الأسواق الأخرى، لافتًا إلى أن الاندماج في الأسواق وسلاسل القيمة العالمية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، أخذًا فى الاعتبار أن مصر مركز لوجيستي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا ومنفذ واعد للكثير من الأنشطة والخدمات.