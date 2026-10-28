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مجلس جامعة الأزهر يشيد بمنتدى مصر.. ويثمن مبادرة الإمام الطيب بتشكيل لجنة وساطة لإنهاء الحروب في المنطقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس جامعة الأزهر يشيد بمنتدى مصر.. ويثمن مبادرة الإمام الطيب بتشكيل لجنة وساطة لإنهاء الحروب في المنطقة

مجلس جامعة الأزهر يشيد بمنتدى مصر 2026 ويثمن مبادرة شيخ الأزهر بتشكيل لجنة وساطة لإنهاء الحروب في المنطقة
مجلس جامعة الأزهر يشيد بمنتدى مصر 2026 ويثمن مبادرة شيخ الأزهر بتشكيل لجنة وساطة لإنهاء الحروب في المنطقة
إيمان طلعت

عقدت جامعة الأزهر مجلسها الشهري صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة.

مجلس جامعة الأزهر يشيد بمنتدى مصر 2026 

استَهل المجلس جلسته بتثمين فعاليات منتدى مصر 2026، والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحوار والنقاش المجتمعي والذي مثَّل فيه محور التعليم أهمية كبيرة، وشارك فيه الدكتور محمود صديق، ممثلًا عن التعليم الأزهري، والذي استعرض في جلسته المستديرة الأولى، بعنوان: «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، دور التعليم الأزهري في الحفاظ على هُوية الأمة وحفظ تراثها مع مواكبة التطورات الحديثة والتجديد في الفكر الإسلامي، مستعرضًا أبرز تطورات التعليم الجامعي الأزهري بدءًا من عام 2014 إلى 2026م.

وأشاد المجلس، بما حققته جامعة الأزهر من تقدم بحثي وأكاديمي على المستوى العربي في السنوات السبع الأخيرة في تصنيف «QS» لعام 2027م وغيره من التصنيفات العالمية، مقدمًا الشكر إلى مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور ياسر حلمي، لجهوده في تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، وربط التطوير المؤسسي بمؤشرات الأداء والتصنيفات العالمية، بما يتناسب مع مكانة جامعة الأزهر العلمية ورسالتها التاريخية، وتعزيز موقعها بين الجامعات المصرية على خريطة التعليم العالي، حيث قدَّم الدكتور أحمد الشافعي، عضو مركز التميز عرضًا إحصائيًا لتقدًُم جامعة الأزهر في التصنيفات العالمية.

وحثًَ المجلس على ضرورة التدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية، حيث قدَّم الدكتور عطية السيد، مدير مركز الجودة بجامعة الأزهر عرضًا حول  أعمال المركز وخطة تطوير برامجه التدريبية، مشيرًا إلى انعكاس جودة التعليم وخبرات أعضاء هيئة التدريس على مكانة جامعة الأزهر بين الجامعات، حيث اختيرت الجامعة مؤخرًا كأفضل جامعة مصرية في ريادة الأعمال لعام 2025م لافتًا إلى أن تميزها في هذا المجال أسفر عن اختيار الحكومة المصرية لها مع جامعة العاصمة في إدارة محور الابتكار وريادة الأعمال بمنتدى مصر 2026م، مقدمًا الشكر إلى الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، لجهوده في هذا الملف.

كما ثمن مجلس الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور محمود صديق، جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر في دعم السلام الإقليمي والعالمي، معضِّدًا دعوة فضيلته الأخيرة بتشكيل لجنة وساطة عربية لإنهاء الحروب في المنطقة، داعيًا الأطراف المتنازعة إلى ضرورة الامتثال لدعوة شيخ الأزهر.

كما أكد المجلس أهمية متابعة انتظام الدراسة وتهيئة البيئة الجامعية المناسبة للطلاب، مشددًا على أهمية دمج الطلاب من ذوي الهمم وتوفير ما يؤهلهم للحصول على حقهم التعليمي، موجهًا بضرورة استعداد الكليات لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول «الميدتيرم» مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط الامتحانية.

كما صدق المجلس على عدد من قرارات: الترقية، ومنح الدرجات العلمية، وتشكيل لجان الفحص العلمي، وطلبات الإعارات والسفر لأعضاء هيئة التدريس، وغيرها من الموضوعات التعليمية والبحثية.

وهنأ مجلس الجامعة كلية طب البنات بالقاهرة ومستشفى الزهراء الجامعي برئاسة الدكتورة إيمان الشال، كأول كلية ومستشفى تحصلان على الشهادتين الدوليتين: «الأيزو في البصمة الكربونية ISO 14064، والأيزو في الخدمة المجتمعية ISO 26000:2010».

وذلك بحضور ممثلين عن الجهات المانحة للشهادتين، وهم: صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والدكتور مدحت عبد الوهاب، أمين عام المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والدكتور محمد لاشين، المدير الإقليمي للشركة المانحة. 

كما هنأ المجلس العمداء الجدد، وهم: الدكتور سيد عمار، عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنين ببني سويف، والدكتور أحمد عبد الجليل، عميد كلية طب البنين بالقاهرة، والدكتور محمد عبد الظاهر عبد المطلب، عميد كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة، والدكتور السيد محمد مرعي، عميد كلية التربية للبنات بأسيوط، والدكتور مختار أحمد مختار، عميد كلية التمريض للبنات بدمياط، والدكتور حمدي مصطفى، عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف والدكتور سعيد محمد قرني، عميد كلية البنات الأزهرية بالفيوم، والدكتور أحمد ماهر، عميد كلية الهندسة الزراعية بفرع أسيوط.

كما قدم المجلس عزاء جامعة الأزهر في وفاة الدكتورة بدركان زكي، مؤسسة كلية التجارة للبنات وأول عميدة لها و الدكتورة جيهان شعبان، عميدة كلية البنات الأزهرية بطيبة الأقصر الأسبق، وإلى الدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية للبنين بالقاهرة في وفاة والدته، وإلى الدكتورة ولاء عمر، وكيلة كلية طب البنات بدمياط، في وفاة زوجها.

وكرم مجلس الجامعة كليات الجامعة الحاصلة على شهادة الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وهي:

كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، برئاسة الدكتورة كريمة عبد المجيد، عميدة الكلية.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، برئاسة الدكتورة محاسن فكري، عميدة الكلية.

كلية التربية للبنين بالقاهرة، برئاسة الدكتور جمال فرغل الهواري، عميد الكلية.

كلية العلوم للبنات بالقاهرة، برئاسة الدكتورة ولاء مصيلحي، عميدة الكلية.

كلية اللغات والترجمة بالقاهرة، برئاسة الدكتور خالد عباس، عميد الكلية.

كلية الهندسة للبنين بالقاهرة، برئاسة الدكتور أحمد القاضي، عميد الكلية.

كلية العلوم للبنين بأسيوط، برئاسة الدكتور علاء جاد الكريم، عميد الكلية.

كلية الشريعة والقانون بدمنهور، برئاسة الدكتور محمد المغازي، عميد الكلية.

كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، برئاسة الدكتور حمدي مصطفى، عميد الكلية.

كما كرم مجلس الجامعة اللواء طبيب الدكتور محمد رضا محمد عوض، أستاذ الروماتيزم والتأهيل بجامعة الأزهر والأكاديمية العسكرية مؤسس المركز الطبي الطبيعي والتأهيل والمركز التخصصي للعمود الفقري للقوات المسلحة بالعجوزة، والحائز على جائزة الدولة التقديرية مستشار وزير الصحة؛ لجهوده في خدمة الجامعة.

مجلس جامعة الأزهر يشيد بمنتدى مصر 2026 جامعة الأزهر منتدى مصر 2026

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