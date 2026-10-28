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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم .. كم يُسجّل الريال السعودي والدرهم الإماراتي؟

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا في بنك مصر علي مدار تعاملات أمس اليوم الثلاثاء.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار العملات العربية مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر

سجل الدرهم الإماراتي 15.25 جنيه للشراء و15.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وصل سعر الريال السعودي لنحو 14.86 جنيه للشراء و14.96 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في مصر

بلغ سعر الريال القطري 14.53 جنيه للشراء و15.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

يظل الدينار الكويتي أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه، إذ سجل 178.00 جنيه للشراء و182.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في مصر

جاء الدينار البحريني عند 146.57 جنيه للشراء و148.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في مصر

سجل الدينار الأردني 78.58 جنيه للشراء و79.34 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في مصر

بلغ الريال العماني 143.64 جنيه للشراء و145.89 جنيه للبيع.

تراجع جماعي 

وشهدت أسعار العملات العربية أمس حركة هبوط متقاربة إذ تراوحت نسب التراجع بين 0.263% و0.283%، بالتزامن مع التراجع الطفيف لسعر الدولار، وتظل العملات الأعلى قيمة هي الدينار الكويتي ثم الدينار البحريني والريال العماني، بينما يبقى الريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري الأكثر تداولًا بين المصريين العاملين في دول الخليج.

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