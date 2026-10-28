نتنياهو: سنفوز بـ«أغلبية حاسمة» دون التحالف مع قائمة العرب.. وسنقضي على التهديد الإيراني بدعم «ترامب»

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مقر حملة حزب الليكود الانتخابية في القدس المحتلة، لإلقاء كلمة عقب إغلاق صناديق الاقتراع.

وقال نتنياهو في مستهل خطابه: "ما زلنا ننتظر النتائج الحقيقية"، مؤكداً أن "حزب الليكود هو أكبر حزب في إسرائيل".

وشنّ نتنياهو هجوماً حاداً على وسائل الإعلام التي توقعت أداءً ضعيفاً لحزب الليكود في الانتخابات، قائلاً: "الدعاية المزيفة تحاول إحباطكم".

ووجّه الشكر إلى نشطاء الحزب وأعضاء الكنيست على جهودهم خلال الحملة الانتخابية.

"أغلبية حاسمة" لليمين

وأعلن نتنياهو أن "التكتل اليميني يتمتع بأغلبية حاسمة"، مشدداً على أنه "لن نعرض إسرائيل للخطر بالتحالف مع الأحزاب العربية".

وقال نتنياهو، إنه "من العار" أن تكون الأحزاب مستعدة للتعاون مع الأحزاب العربية، وتساءل كيف يمكن للأحزاب أن تبرما عهدا مع مع الأحزاب التي تهاجم جنود الجيش الإسرائيلي.

كما انتقد نتنياهو "التحقيقات السياسية الإجرامية" التي تُجرى ضده.

رسائل عن إيران والشرق الأوسط

واستعرض نتنياهو إنجازات إسرائيل في الحروب التي اندلعت منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، قائلاً: "لقد أحدثنا معجزات غيرت شكل الشرق الأوسط".

وأضاف: "ضربنا النظام الإيراني ليصل إلى المرحلة الأصعب.. إيران أضعف من أي وقت مضى، وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى".

نتنياهو: أمام إسرائيل "فرصة تاريخية وفريدة" لهزيمة إيران “نهائياً”

وأضاف نتنياهو : "تواجه إسرائيل فرصة تاريخية وفريدة من نوعها، إلى جانب صديقنا الرئيس ترامب، لإزالة التهديد الإيراني نهائياً، لقد تمكنا من التغلب على أعدائنا، وسنتمكن من ذلك في المستقبل".