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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثلاثة طرازات خارقة.. إليكم ملامح سلسلة Vivo X500 القادمة من فيفو

هواتف Vivo X500
هواتف Vivo X500
لمياء الياسين

كشفت تقارير تقنية موثوقة عن ملامح الجدول الزمني المرتقب لإطلاق سلسلة هواتف Vivo X500 الجديدة في السوق الهندية، حيث بات من المتوقع وصول السلسلة رسميًا بحلول نهاية نوفمبر 2026. 

مواصفات هواتف Vivo X500 

تأتي هذه الخطوة لتؤكد استراتيجية شركة "فيفو" المرتكزة بشكل أساسي على ابتكارات التصوير، وتقديم جيل جديد يعيد تعريف قدرات الكاميرات في الهواتف المحمولة.
 

وتسعى فيفو من خلال هذه السلسلة، التي تضم ثلاثة طرازات هي: Vivo X500، وX500 Pro، والنسخة الرائدة X500 Pro Max، إلى تقليص الفجوة تمامًا بين الهواتف الذكية والكاميرات الاحترافية (DSLR). 

وتهدف الشركة بشكل مباشر إلى استقطاب شريحة المحترفين وهواة التصوير الذين يبحثون عن مرونة عالية وتحكم كامل في اللقطات دون الحاجة لحمل معدات تصوير ثقيلة ومنفصلة.

 

مواصفات هاتفا X500 Pro وX500 Pro Max

وفي قفزة تقنية غير مسبوقة، يسجل هاتفا X500 Pro وX500 Pro Max ظهورًا عالميًا كأول هاتفين في العالم يتم تزويدهما بشريحة Dimensity 9600 Pro المصنعة بتقنية 2 نانومتر، ما يضمن أداءً فائقًا ومعالجة معقدة للبيانات والصور والذكاء الاصطناعي برفع كفاءة الطاقة إلى حدودها القصوى.
 

وتتجه الأنظار صوب الطراز الأقوى X500 Pro Max، والذي يشاع أنه سيغير قواعد اللعبة بميزة التقاط صور مع تتبع التركيز التلقائي بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ما يسمح بتجميد الأجسام سريعة الحركة بدقة فائقة الوضوح. علاوة على ذلك، سيدعم الهاتف تصوير الفيديو السينمائي بطيء الحركة بدقة 4K وبمعدل مذهل يصل إلى 960 إطارًا في الثانية، وهي ميزات تضع الهاتف في صدارة الهواتف الرائدة لعام 2026.


ومع انطلاق حفل الإطلاق العالمي لهذه الطرازات اليوم، يترقب السوق الهندي الإعلان الرسمي عن الأسعار وخطط التوافر ومنافذ البيع بالتجزئة، والتي من المتوقع الكشف عنها بالتفصيل مع اقتراب موعد الإطلاق المحلي خلال شهر من الآن، وسط توقعات بأن تحظى السلسلة باهتمام واسع ومنافسة شرسة في سوق الهواتف الرائدة.

سلسلة هواتف هواتف Vivo هواتف Vivo X500 الهواتف المحمولة تصوير الفيديو السينمائي سوق الهواتف

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