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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعاً لتلف البطارية.. أنكر تكشف عن شاحن ذكي جديد مخصص لحماية حاسوبك وهاتفك

.. أنكر تكشف عن شاحن ذكي جديد مخصص لحماية حاسوبك وهاتفك
.. أنكر تكشف عن شاحن ذكي جديد مخصص لحماية حاسوبك وهاتفك
لمياء الياسين

أعلنت شركة أنكر عن إطلاق شاحن الحواسيب المحمولة الجديد Laptop Charger Pro، والذي يجمع بين كلا من القوة الفائقة وشاشة رقمية ذكية وذلك لمراقبة الأداء لحظة بلحظة.

 يتميز الشاحن بقدرته على إطالة العمر الافتراضي للبطاريات وذلك بنسبة تصل إلى 30% بفضل تقنيات الإدارة الديناميكية للطاقة وقوة شحن والتي تصل إلى 140 واط، ويأتي الشاحن بقدرة 100 واط. ويركز  بشكل أساسي على إطالة العمر الافتراضي للبطاريات وصيانتها الذكية، معتمداً على منفذ USB-C واحد وشاشة عرض تفاعلية.

 أبرز مميزات الشاحن الجديد

يأتي الشاحن  بوضع حماية متقدم وهي تقنية ذكية تتعرف تلقائياً على نوع جهازك سواء كان حاسوباً محمولاً أو هاتف آيفون  وذلك لتعديل تدفق الطاقة بدقة بما يناسبه.
 ويمكن للشاحن إطالة عمر بطارية MacBook و يتيح لك  تحديد حد أقصى للشحن بين 80% و100%، مما يساهم في إطالة عمر بطارية حواسيب ماك بوك بنسبة تصل إلى 40%.

وتعد من الميزات الأخرى للشاحن هي ميزة الوضع التلقائي (Auto Mode و يمكنك التحويل إليه فوراً للحصول على أقصى سرعة شحن ممكنة لجهازك.
كما يأتي الشاحن  بشاشة ذكية تفاعلية تعرض معلومات الشحن في الوقت الفعلي، مثل قدرة إخراج الطاقة الحالية

ويدعم الشاحن لبروتوكولات شحن متعددة بقدرة تصل إلى 100 واط بملفات طاقة تشمل 5V/3A، و9V/3A، و15V/3A، و20V/5A

شاحن أنكر


  تصميم شاحن أنكر

أما عن تصميم الشاحن فهو  يأتي بتصميم مدمج وعملي وبهيكل صغير الحجم وبأبعاد 62×34×55 ملم) ووزن خفيف يبلغ 193 جراماً فقط، مع قابس كهربائي قابل للطي ليسهل عليك حمله أثناء التنقل والسفر.

الشاحن متاح حالياً للشراء داخل الولايات المتحدة عبر الموقع الرسمي لشركة أنكر بسعر 59.99 دولار أمريكي. ويتوفر باللونين الرمادي الداكن والفضي، وتتضمن العلبة كابل شحن USB-C مجاني،

شركة أنكر الحواسيب المحمولة قوة شحن إطالة العمر الافتراضي تقنية ذكية عمر بطارية MacBook ميزة الوضع التلقائي تصميم مدمج

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