أنكر تنهي معاناة شواحن السفر بباوربنك بقوة 150 واط

بدلاً من عبء حمل ثلاثة شواحن مختلفة لهاتفك، وحاسوبك المحمول، وسماعات الأذن، تُقدم أنكر (Anker) الحل المثالي للسفر مع باوربنك بمواصفات احترافية

يأتي الباوربنك بمواصفات احترافية تصل إلى 150 واط، مما يتيح لك شحن ما يصل إلى ستة أجهزة في وقت واحد بكفاءة عالية ومنفذ واحد فقط. ويأتي الباوربنك بسعر 79.99 دولارًا أمريكيًا.



على الجانب الآخر يعد الباوربنك خفيف الوزن بفضل أبعاده المدمجة التي لا تتعدى 5.9 × 2.7 × 0.87 بوصة ووزنه البالغ 0.64 رطل، يتميز هذا الشاحن بسهولة حمل فائقة؛ فهو أقصر وأضيق قليلاً من هاتف iPhone 17، بينما يتماشى سمكه مع علبة AirPods Pro. كما تؤكد شركة Anker أنه أخف وزنًا من عبوة مشروب غازي سعة 330 مل.

ويأتي الباوربنك مزود بكابل مسطح بالإضافة إلى قابس قابل للطي بزاوية 90 درجة ليصبح مسطحًا تمامًا عند الإغلاق ويُمكن لمنفذي USB-C1 وUSB-C2 توفير طاقة تصل إلى 100 واط لكل منهما، وهو ما يكفي لمعظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة المزودة بمنفذ USB-C. وتؤكد شركة أنكر أن هذا يشمل الشحن السريع الكامل لجهاز MacBook Pro.

لضمان السلامة، تستخدم محطة الشحن المتنقلة نظام ActiveShield 4.0 من Anker، الذي يراقب درجة الحرارة الداخلية أكثر من 10 ملايين مرة يوميًا. كما أنها مزودة بسبع طبقات حماية ضد الجهد الزائد والتيار الزائد وارتفاع درجة الحرارة والدوائر القصيرة.