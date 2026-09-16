غدا.. طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية والعظمى بالقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا /الخميس/ شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلًا معتدلًا إلى مائل للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء.

كما توقع خبراء الأرصاد ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وجنوب أسوان.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 24

العاصمة الجديدة 38 22

6 اكتوبر 37 22

بنها 36 24

دمنهور 35 23

وادى النطرون 37 23

كفر الشيخ 35 24

بلطيم 35 24

المنصورة 36 23

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 36 23

طنطا 36 23

دمياط 33 25

بورسعيد 36 26

الاسماعيلية 39 24

السويس 38 24

العريش 37 22

رفح 36 21

رأس سدر 38 24

نخل 38 18

كاترين 33 17

الطور 37 26

طابا 36 23

شرم الشيخ 42 30

الغردقة 40 28

الاسكندرية 32 24

العلمين 30 22

مطروح 29 22

السلوم 28 23

سيوة 38 23

رأس غارب 39 27

سفاجا 40 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 41 30

حلايب 36 30

أبو رماد 42 28

مرسى حميرة 40 29

أبرق 40 27

جبل علبة 39 27

رأس حدربة 36 29

الفيوم 38 24

بني سويف 39 24

المنيا 40 23

أسيوط 40 23

سوهاج 42 24

قنا 44 28

الأقصر 45 28

أسوان 45 30

الوادى الجديد 44 26

أبوسمبل 45 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 30

المدينة 46 32

الرياض 41 26

المنامة 39 31

أبوظبى 41 30

الدوحة 41 31

الكويت 45 28

دمشق 35 19

بيروت 31 25

عمان 34 20

القدس 31 20

غزة 32 23

بغداد 43 26

مسقط 34 29

صنعاء 27 14

الخرطوم 42 29

طرابلس 29 23

تونس 31 22

الجزائر 27 18

الرباط 26 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 18 14

إسطنبول 25 17

إسلام آباد 30 22

نيودلهى 35 24

جاكرتا 35 24

بكين 32 18

كوالالمبور 35 26

طوكيو 24 20

أثينا 26 19

روما 30 18

باريس 21 11

مدريد 32 15

برلين 20 12

لندن 19 12

مونتريال 24 14

موسكو 22 12

نيويورك 28 21

واشنطن 29 18

نواكشوط 40 27

أديس أبابا 21 12.