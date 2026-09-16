والد بن رمضان: لم يتأقلم مع أجواء الدوري المصري.. ورحيله عن الأهلي تم دون أزمات

كشف والد التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب نادي الشمال القطري، كواليس تجربة نجله في الدوري المصري مع النادي الأهلي، موضحًا أسباب عدم استمراره مع الفريق، ومشيدًا بطريقة رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال والد محمد علي بن رمضان، في تصريحات عبر برنامج «ستاد مصر»: «نجلي لم يتأقلم مع الأجواء في الدوري المصري، ولم يتم الصبر عليه بالشكل الكافي».

وأضاف: «إدارة النادي الأهلي من أفضل الإدارات المحترفة، ورحيل نجلي عن الفريق تم بشكل احترافي وبدون أي أزمات».

وأعرب والد اللاعب التونسي عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه نجله مع فريق الشمال القطري، بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة، متمنيًا له مواصلة النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة.

واختتم تصريحاته قائلًا إنه يشعر بالسعادة بعد تألق محمد علي بن رمضان مع الشمال، مؤكدًا تمنياته له بالتوفيق خلال الفترة المقبلة