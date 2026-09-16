الأول من نوعه بالمنطقة.. «مدبولي» يتابع ترتيبات استضافة اجتماع الأعمال مع المنتدى الاقتصادي العالمي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستضافة اجتماع مخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تنظيم واستضافة القاهرة لاجتماع مخصص للأعمال، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يُعد الأول من نوعه الذي يُعقد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه يختلف عن المؤتمرات السابقة التي عقدت بالمنطقة، من حيث طابعه الحصري، وتركزه على الدولة المضيفة فقط بدلاً من الإقليم، موضحاً أن المنتدى بدأ تنظيم مثل هذا النوع من الاجتماعات بداية من عام 2024، في عدد من الدول، وصولا للاجتماع الذي سيعقد في القاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أنه من المقرر أن يشارك في هذا الاجتماع نخبة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الدولية الشريكة للمنتدى، حيث من المنتظر مشاركة أكثر من 50 مشاركًا رفيع المستوى من تلك الشركات، مضيفاً أنه ستتم دعوة عدد من الشركات المصرية الناجحة في العديد من المجالات والقطاعات، بما يسهم في تعزيز الحضور الدولي للفعالية، وفتح المجال أمام استكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار، وهو ما يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة على أرض مصر.

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن مقترح عقد "الاجتماع المخصص للأعمال" يأتي ضمن نتائج مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في يناير 2026، حيث يهدف هذا الاجتماع إلى تناول آفاق الاقتصاد المصري وفرص الاستثمارات المتاحة، ودور مصر الاقتصادي الإقليمي باعتبارها مركزًا للتجارة واللوجستيات والطاقة.

وأضاف أن الاجتماع المخصص للأعمال، المقرر أن تستضيفه القاهرة يُعد أحد أبرز الآليات التي يعتمدها المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز الحوار بين الحكومات وكبار قادة مجتمع الأعمال العالمي، حيث تتميز هذه الاجتماعات بطابعها القطري وتركيزها على دولة بعينها لمناقشة أولوياتها الوطنية، وتُصمم أجندة الاجتماع وفق احتياجات الدولة المعنية.

واستعرض وزير الخارجية، خلال الاجتماع، ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات في إطار الاعداد لتنظيم هذا الاجتماع المهم، بالتعاون والتنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار إلى أهمية الاستفادة واستغلال انعقاد مثل هذا الاجتماع على أرض مصر، للترويج لما نمتلكه من العديد من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة، التي تزخر بها مصر في العديد من المجالات والقطاعات، مؤكداً ضرورة توجيه الدعوة لكبار المستثمرين وممثلي صناديق الاستثمار الكبرى لحضور هذا الاجتماع، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات المستهدفة، هذا فضلا عن توجيه الدعوة لكبار وسائل الاعلام العالمية المتخصصة في الاقتصاد، لتغطية هذا الاجتماع المهم، وما سيتم خلاله من طرح لعدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات.

وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارتي الخارجية، والاستثمار، والجهات المعنية، بهدف تولي أعمال التنظيم واللوجستيات المختلفة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات تضمن الاعداد الجيد لفعاليات الاجتماع المخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر أن تستضيفه القاهرة، وتحقيق المستهدفات المرجوة من انعقاده.