كم سعر سبيكة الذهب 10 جرام؟.. أسعار السبائك الآن بالمصنعية

في ظل تذبذب أسعار الذهب في مصر مابين الارتفاع والانخفاض، يتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليسجل صعوداً جديداً غير متوقع، ووجه بعض الخبراء نصائح بعدم بيع الذهب خلال الفترة الحالية إلا في حالات الضرورة القصوى.

ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء حيث تعد أكثر أنواع الذهب طلباً للراغبين في استثمار المال في الذهب، بدءاً من سبيكة 1 جرام وحتى سبيكة 100 جرام التي تصل لملايين ..

أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر

سعر سبيكة 5 جرام عيار 24: 35 ألفًا و725 جنيهًا.

سعر سبيكة 10 جرامات: 71 ألفًا و450 جنيهًا.

سعر سبيكة 20 جرامًا: 142 ألفًا و900 جنيه.

سعر سبيكة 50 جرامًا: 357 ألفًا و250 جنيهًا.

سعر سبيكة 100 جرام: 714 ألفًا و500 جنيه.

سعر سبيكة نصف أونصة، التي تزن 15.552 جرام، نحو 111 ألفًا و120 جنيهًا

سعر سبيكة الأونصة بوزن 31.103 جرام نحو 222 ألفًا و230 جنيهًا

سعر سبيكة 10 تولا، بوزن يقارب 116.6 جرام، نحو 833 ألفًا و105 جنيهات

سعر سبيكة ربع كيلو نحو مليون و786 ألفًا و250 جنيهًا

سعر سبيكة نصف كيلو نحو 3 ملايين و572 ألفًا و500 جنيه

سعر سعر سبيكة الذهب وزن 1 كيلوجرام نحو 7 ملايين و145 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24: 7,250 جنيهًا للبيع و7,195 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: 6,345 جنيهًا للبيع و6,295 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 5,440 جنيهًا للبيع و5,395 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 4,230 جنيهًا للبيع و4,195 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 50,760 جنيهًا للبيع و50,360 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة بالجنيه: 225,545 جنيهًا للبيع و223,765 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميًا: 4,347.64 دولار.

دولار الصاغة: 51.88 جنيه، مقابل 52.20 جنيه في البنك.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 50,760 جنيهًا للبيع، مقابل 50,360 جنيهًا للشراء، بالتزامن مع ارتفاع أسعار جرام الذهب في السوق المحلية.

كما بلغ سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 225,545 جنيهًا للبيع و223,765 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم

وعلى المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4,347.64 دولار، بينما بلغ سعر دولار الصاغة 51.88 جنيه، مقابل 52.20 جنيهًا في البنك.

وتتأثر حركة الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل، من بينها تحركات سعر الأونصة عالميًا، وسعر صرف الدولار، إلى جانب حركة العرض والطلب محليًا.

هل الوقت مناسب للبيع أم الشراء؟

وجه عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية نصيحة مباشرة إلى المواطنين الذين يمتلكون الذهب، مؤكدًا أنه لا ينصح بالبيع خلال الفترة الحالية.

وقال خلال تصريحات تلفيزيونية، إن من يمتلك الذهب عليه النظر إلى الاستثمار فيه باعتباره استثمارًا طويل الأجل، وليس وسيلة لتحقيق مكسب سريع خلال فترات قصيرة من الوقت.

وأوضح أن الادخار في الذهب يجب أن يكون على المدى الطويل، خاصة أن تحركات الأسعار اليومية قد تشهد صعودًا وهبوطًا نتيجة العوامل العالمية والجيوسياسية.