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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026.. ارتفاع جديد وعيار 21 يسجل 6,345 جنيهًا

الذهب
الذهب
محمد صبيح

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 في مصر، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6,345 جنيهًا للبيع و6,295 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7,250 جنيهًا للبيع و7,195 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5,440 جنيهًا للبيع و5,395 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 50,760 جنيهًا للبيع و50,360 جنيهًا للشراء.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم بالتفصيل:

سعر الذهب عيار 24: 7,250 جنيهًا للبيع و7,195 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: 6,345 جنيهًا للبيع و6,295 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 5,440 جنيهًا للبيع و5,395 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 4,230 جنيهًا للبيع و4,195 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 50,760 جنيهًا للبيع و50,360 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة بالجنيه: 225,545 جنيهًا للبيع و223,765 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميًا: 4,347.64 دولار.

دولار الصاغة: 51.88 جنيه، مقابل 52.20 جنيه في البنك.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 ارتفاعًا في السوق المحلية، لتواصل الأسعار تحركاتها وسط متابعة المستثمرين والمواطنين لتطورات المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6,345 جنيهًا للبيع و6,295 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7,250 جنيهًا للبيع و7,195 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 18 نحو 5,440 جنيهًا للبيع و5,395 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4,230 جنيهًا للبيع و4,195 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 50,760 جنيهًا للبيع، مقابل 50,360 جنيهًا للشراء، بالتزامن مع ارتفاع أسعار جرام الذهب في السوق المحلية.

كما بلغ سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 225,545 جنيهًا للبيع و223,765 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم

وعلى المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4,347.64 دولار، بينما بلغ سعر دولار الصاغة 51.88 جنيه، مقابل 52.20 جنيهًا في البنك.

وتتأثر حركة الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل، من بينها تحركات سعر الأونصة عالميًا، وسعر صرف الدولار، إلى جانب حركة العرض والطلب محليًا.

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

الأسعار المعلنة للذهب لا تشمل المصنعية والدمغة، حيث تضاف هذه التكلفة عند شراء المشغولات الذهبية، وتختلف قيمتها حسب نوع المشغولات والتاجر.

وبالتالي يكون السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية أعلى من سعر الجرام المعلن، وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر هل أسعار الذهب تشمل المصنعية

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