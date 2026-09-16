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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك

الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك
الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك
أسماء عبد الحفيظ

مع بداية تغيرات الطقس واختلاف درجات الحرارة والرطوبة من يوم لآخر، قد يلاحظ بعض الأشخاص ظهور أعراض مفاجئة مثل الصداع، الإرهاق، آلام الجسم أو صعوبة التنفس، خاصة لدى من لديهم حالات صحية تتأثر بتغيرات الطقس.

الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك 

ولا يعني ظهور هذه الأعراض بالضرورة وجود مشكلة صحية خطيرة، لكن بعض التغيرات الجوية يمكن أن تزيد من حدة أعراض موجودة بالفعل، لذلك من المهم الانتباه إلى العلامات التي تظهر على الجسم وعدم تجاهل الأعراض المستمرة.

1- الصداع والصداع النصفي

يعد الصداع من أكثر الأعراض التي قد ترتبط لدى بعض الأشخاص بتغيرات الطقس، خاصة مع اختلاف الضغط الجوي أو ارتفاع الرطوبة أو التعرض للحرارة والبرودة الشديدة.

وتوضح مايو كلينك أن بعض المصابين بالصداع النصفي يكونون أكثر حساسية للعوامل الجوية، ومنها تغير الضغط الجوي والحرارة الشديدة والبرودة والهواء الجاف والرطوبة والرياح والعواصف.

ولذلك إذا لاحظت تكرار الصداع في أوقات معينة مع تغير الجو، يمكن تسجيل موعد الصداع والظروف المحيطة به لمعرفة المحفزات المحتملة.

2- الشعور بالإرهاق والخمول

تقلبات الطقس قد تتزامن مع الشعور بالخمول وقلة النشاط، خاصة عندما يصاحبها ارتفاع في الحرارة والرطوبة أو عدم الحصول على كمية كافية من السوائل.

الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك  

وقد يكون الإرهاق أيضًا من علامات الجفاف، إلى جانب العطش والدوخة وقلة التبول وتغير لون البول إلى الداكن، وفقًا لما توضحه مايو كلينك.

لذلك من المهم الاهتمام بشرب المياه على مدار اليوم وعدم انتظار الشعور بالعطش الشديد.

3- الدوخة وعدم الاتزان

عند ارتفاع الحرارة أو زيادة التعرق، يفقد الجسم كمية من السوائل، وهو ما قد يؤدي إلى الجفاف والشعور بالدوخة والإرهاق.

وتشير مايو كلينك إلى أن الجفاف يمكن أن يسبب الدوخة والتعب، وقد يصبح أكثر احتمالًا في الطقس الحار والرطب بسبب زيادة التعرق وفقدان السوائل.

إذا كانت الدوخة شديدة أو متكررة أو يصاحبها إغماء أو تشوش، فلا ينبغي اعتبارها مجرد نتيجة لتغير الطقس، ويجب طلب التقييم الطبي.

4- آلام المفاصل والجسم

قد يلاحظ بعض الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة أو مشكلات بالمفاصل زيادة الألم مع تغيرات الطقس، خصوصًا في الأجواء الباردة أو الرطبة.

الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك  

وتشير مراجعات علمية إلى وجود أدلة على ارتباط بعض الظروف الجوية، مثل الرطوبة ودرجات الحرارة، بتفاقم الألم لدى بعض الأشخاص، خاصة المصابين ببعض مشكلات المفاصل.

لكن العلاقة ليست واحدة لدى الجميع، ولذلك لا ينبغي اعتبار تغير الطقس تفسيرًا تلقائيًا لأي ألم جديد أو شديد.

5- العطس وانسداد الأنف

تغيرات الجو قد تتزامن أيضًا مع ظهور أعراض مرتبطة بالحساسية لدى بعض الأشخاص، مثل العطس وسيلان أو انسداد الأنف وحكة العينين والشعور بالإرهاق.

وتوضح مايو كلينك أن الحساسية قد تؤثر على الأنف والجيوب الهوائية والعينين والممرات التنفسية، وتسبب أعراضًا مثل العطس والحكة وسيلان الأنف واحتقانها.

وفي هذه الحالة يجب الانتباه إلى المحفزات المحيطة، مثل الغبار والعفن وحبوب اللقاح، وليس الطقس وحده.

6- الكحة أو ضيق التنفس

الهواء البارد أو التغيرات الجوية قد تؤدي إلى زيادة أعراض الجهاز التنفسي لدى بعض الأشخاص، خصوصًا المصابين بالربو.

ويذكر المعهد الوطني للقلب والرئة والدم أن أعراض الربو قد تشمل الكحة والصفير وضيق التنفس وضيق الصدر، ويمكن أن تزيد مع التعرض للهواء البارد أو الحساسية لدى بعض المرضى.

لذلك إذا تكرر ضيق التنفس مع تغير الجو، خاصة لدى مريض الربو، فمن الأفضل الالتزام بخطة العلاج التي وضعها الطبيب وعدم تجاهل الأعراض.

7- تقلصات العضلات والصداع مع الحر

  • عندما ترتفع الحرارة ويزداد التعرق، يمكن أن يفقد الجسم الماء والأملاح، ما قد يؤدي إلى أعراض مثل الإرهاق والصداع والدوخة وتقلصات العضلات.
  • وتشير مايو كلينك إلى أن الإنهاك الحراري قد يصاحبه التعرق الشديد والدوخة والإرهاق والصداع والغثيان وتقلصات عضلية مؤلمة.
  • لذلك يجب تجنب التعرض المباشر للحرارة لفترات طويلة، وشرب السوائل بانتظام، والانتقال إلى مكان أكثر برودة عند الشعور بهذه الأعراض.

متى تحتاج الأعراض إلى طبيب؟

رغم أن بعض الأعراض قد تظهر بالتزامن مع تغيرات الطقس، فإن استمرارها أو شدتها يستدعي الانتباه. فالصداع المفاجئ والشديد جدًا، أو المصحوب بضعف أو تنميل أو صعوبة في الكلام أو الإغماء، يحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

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