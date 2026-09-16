أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الخميس 16-9-2026 في مصر

قدّم مصرف أبوظبي الاسلامي أعلى سعر لصرف الدولار 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه أمس الثلاثاء مُتجاوزًا حاجز الـ 52 جنيهًا، في معظم البنوك العاملة في مصر .

واليوم الأربعاء، استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية .

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16-9-2026.

سعر الدولار في ينك الشركة المصرفية 52.02 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 52.07 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع. ز

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك نكست 52 جنيهًا للشراء و52.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 51.98 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع.