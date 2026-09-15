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عقب تجاوزه حاجز الـ 52 جنيها.. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب تجاوزه حاجز الـ 52 جنيها.. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الآن

الدولار
الدولار
آية الجارحي

صعد سعر الدولار ختام تعاملات اليوم، الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، ليتجاوز مستوى 52 جنيهًا في عدد من البنوك.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري و52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع .

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 15-9-2026، في جميع البنوك.

أسعار الدولار اليوم 

وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي أعلى سعر لصرف الدولار  عند 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع، يليه البنك الأهلي الكويتي عند 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار 

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني عند 52.12 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

وسجل الدولار 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع في كل من البنك العقاري المصري العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار الآن 

 بينما  بلغ سعر صرف الدولار  52.07 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع في بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

كما سجل الدولار 52.02 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، و52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولي وHSBC.

في المقابل، سجل الدولار 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان، بينما بلغ 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، و50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي التجاري.

الدولار البنك الأهلي المصري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

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