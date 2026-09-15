عمرو أديب: قلت لبيزيرا «أوعى حد يضحك عليك».. ويبدو أن حد ضحك عليه

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى إدارة نادي الزمالك بشأن موقف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق، وإمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة، محذرًا من أن يصبح النادي محطة لإعداد اللاعبين ثم انتقالهم إلى الغريم التقليدي الأهلي.

وقال عمرو أديب خلال تصريحات تلفزيونية: «قلت لبيزيرا لاعب الزمالك أوعى حد يضحك عليك وتمشي، ويبدو أن حد ضحك عليه».

وتابع: «خلاص نبيع الفرقة كلها عشان نسدد الديون»، في إشارة إلى الأزمات المالية التي يعاني منها النادي، وما يترتب عليها من ضغوط بشأن مستقبل اللاعبين وملفات التعاقدات.

وطرح أديب تساؤلًا على إدارة الزمالك بشأن الإجراءات التي اتخذها النادي لمنع تكرار سيناريو رحيل اللاعبين إلى المنافس، قائلًا: «إيه الإجراءات اللي خدها نادي الزمالك علشان منفضلش محطة نجهز فيها اللاعيبة للنادي الأهلي؟».

وتأتي تصريحات عمرو أديب في ظل الجدل الدائر حول مستقبل بيزيرا، وسط تقارير عن رغبة اللاعب في الرحيل عن الزمالك، وما أثير بشأن إمكانية انتقاله إلى الأهلي، الأمر الذي أشعل حالة من الجدل بين جماهير القلعة البيضاء.