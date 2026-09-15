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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، إلى عدد كبير من المباريات المهمة التي تقام في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وسط منافسة قوية بين الأندية بحثًا عن تحقيق الانتصارات وحصد النقاط.

وتأتي مباراة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في الدوري المصري، إلى جانب مواجهة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني، في مقدمة أبرز مواجهات اليوم.

مواعيد مباريات الدوري المصري

تشهد منافسات الدوري المصري إقامة 4 مباريات قوية، حيث يلتقي بترول أسيوط مع مودرن سبورت في الخامسة مساءً، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت بلس.

وفي التوقيت نفسه، يواجه وادي دجلة نظيره المقاولون العرب، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت ماكس.

وفي الثامنة مساءً، يخوض الأهلي مواجهة أمام أبو قير للأسمدة، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد النقاط، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت.

كما يلتقي المصري مع الاتحاد في الثامنة مساءً، عبر قناة أون سبورت ماكس.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

تبدأ مواجهات الدوري الإسباني بمباراة رايو فاليكانو أمام إسبانيول في الثامنة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس الثانية.

وفي التاسعة مساءً، يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع فالنسيا، عبر قناة بي إن سبورتس السادسة.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة إلتشي أمام ريال مدريد في العاشرة والنصف مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس الثانية.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تشهد بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عدة مواجهات قوية، أبرزها مباراة ليفربول أمام توتنهام هوتسبير في العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس الثالثة.

ويلتقي وست هام مع فولهام في التاسعة و45 دقيقة مساءً عبر قناة بي إن سبورتس الخامسة، بينما يواجه بيتربورو نظيره بارنسلي في الموعد نفسه عبر قناة بي إن سبورتس الأولى.

وفي العاشرة مساءً، يلعب إبسويتش تاون ضد آرسنال عبر قناة بي إن سبورتس الرابعة، كما يواجه ريدينج نظيره برينتفورد عبر قناة بي إن سبورتس الأولى.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

يلتقي جنوى مع سودتيرول في السابعة مساءً، بينما يواجه فيورنتينا نظيره بيسا في العاشرة مساءً، ضمن منافسات كأس إيطاليا.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

تتواصل المنافسات الآسيوية بإقامة عدد من المواجهات، أبرزها العين أمام النصر في السابعة مساءً، والهلال ضد الغرافة في التاسعة والربع مساءً.

كما يلتقي دايجون سيتيزن مع كيوتو سانجا في الرابعة مساءً، بينما يواجه جامبا أوساكا نظيره كونج أن نهان دان، وكاشيما آنتلرز ضد نيوكاسل جيتس، وراتشابوري أمام شنجهاي بورت، وجميعها تقام في أوقات مختلفة خلال فترة الظهيرة.

وفي الثالثة والربع مساءً، يلتقي بيجينج جوان مع بوهانج ستيلرز، وجوهور دار التعظيم مع بوريرام يونايتد.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2

تشهد البطولة الآسيوية إقامة مباراتين، حيث يلتقي أركاداج مع المحرق في الرابعة و45 دقيقة مساءً، بينما يواجه كل كوهار رجان نظيره الجزيرة في التوقيت نفسه.


 

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