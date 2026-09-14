موعد مباراة طلائع الجيش وسموحة والقنوات الناقلة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سموحة، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يتطلع طلائع الجيش إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم في جدول الترتيب، بينما يبحث سموحة عن تحقيق انتصاره الأول في المسابقة وإنهاء بدايته المتعثرة.

موعد مباراة طلائع الجيش وسموحة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة طلائع الجيش وسموحة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش وسموحة

وتُذاع مباراة طلائع الجيش وسموحة عبر شبكة قنوات أون سبورت، صاحبة حقوق بث منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مشوار طلائع الجيش في الدوري

يدخل طلائع الجيش اللقاء بقيادة مديره الفني جمعة مشهور، بعدما قدم الفريق مستويات جيدة خلال الجولات الأربع الأولى من المسابقة.

واستهل طلائع الجيش مشواره في الدوري بتحقيق الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-2.

وتعرض الفريق لهزيمته الأولى أمام زد بهدف نظيف في الجولة الثالثة، ثم تعادل مع القناة بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة.

ويحتل طلائع الجيش حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات.

سموحة يبحث عن الانتصار الأول

في المقابل، يخوض سموحة المباراة بقيادة مديره الفني أحمد عبد العزيز، وسط رغبة قوية في تحقيق الفوز الأول له بالمسابقة، بعد البداية الصعبة التي يعيشها الفريق السكندري.

ولم يتمكن سموحة من تسجيل أي هدف خلال مبارياته الأربع الماضية، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف، بعدما خسر 3 مباريات واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة.

ويأمل الجهاز الفني لسموحة في تصحيح مسار الفريق خلال مواجهة طلائع الجيش، وإنهاء العقم التهديفي وتحقيق نتيجة إيجابية تمنح اللاعبين دفعة قوية لاستكمال مشوارهم في الدوري.

وكان سموحة قد دخل معسكرًا مغلقًا مساء أمس الأحد بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا للمواجهة، مع فرض حالة من التركيز على اللاعبين قبل اللقاء المرتقب.

ويحتل سموحة المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد نقطة واحدة، ما يزيد من أهمية مواجهة طلائع الجيش بالنسبة للفريق السكندري.